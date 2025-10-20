فرمانده انتظامی شهرستان استهبان از دستگیری فردی خبر داد که در سال ۱۳۹۷ اقدام به قتل یک جوان ۳۳ ساله کرده و متواری شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حجت‌اله احمدیان فرمانده انتظامی شهرستان استهبان بیان کرد: در پی قتل جوانی با سلاح سرد در سال ۱۳۹۷ و متواری شدن قاتل به مکان نامعلوم، بررسی مجدد و پیگیری پرونده در دستور کار پلیس استهبان قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند قاتل که با سواری در نیمه‌های شب قصد ورود به شهرستان استهبان را داشت شناسایی و او را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استهبان با اشاره به اینکه قاتل ۳۸ ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات شخصی عنوان کرد، و گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

استهبان در فاصله ۱۷۷ کیلومتری شیراز قرار دارد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس