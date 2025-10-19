فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود از کشف ۱۰ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ یداله طاهری فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود گفت:در پی بدست آمدن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر استفاده غیرمجاز از چند دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال در یکی از روستای شهرستان، بررسی این موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان میاندورود با انجام اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی موفق به شناسایی هویت و مخفیگاه صاحب دستگاه‌های استخراج رمز ارز شده و با هماهنگی مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه ضمن دستگیری متهم در بازرسی از مخفیگاه وی ۱۰ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینر‌های مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

برچسب ها: ارز دیجیتال ، بیت کوین
