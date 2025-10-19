باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲۷ مهرماه شاخص کل بورس با افزایش ۳۸ هزار و ۸۴۲ واحد در سطح ۳ میلیون و ۸۷ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۷ هزار و ۲۷۱ واحدی در سطح ۸۹۴ هزار و ۷۸۴ واحد قرار گرفت.

امروز سه نماد فارس، فملی و وپاسار بیشترین تاثیر و سه نماد خساپا، وبملت و ذوب پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس هم با افزایش ۲۵۱ واحد در سطح ۲۷ هزار و ۳ واحدی ایستاد؛ امروز آریا، براساس و کگهر بیشترین تاثیر و سه نماد فزر، کیسون و فرود سه نماد پرتراکنش‌ترین بازار فرابورس بودند.

امروز گروه فلزات اساسی با ارزش معاملاتی هزار و ۱۵۶ میلیارد تومانی برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن بانک‌ها و فلزات اساسی در جایگاه بعدی ایستادند.