باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مصطفی پوردهقان دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش قیمت‌ها در صنایع پس از اجرایی شدن مکانیسم ماشه گفت: وقتی یک تکانه‌ای به اسم عامل بیرونی که یک روز حذف شدن برجام است، یک روز مثلاً تحریم است، یک روز فعال شدن اسنپک است به اقتصاد کشور وارد می‌شود، طبیعی است که آثار روانی تورم در ابتدا وارد می‌شود و بعد هم آثار واقعی خودش را خواهد گذاشت.

نماینده مردم اردکان در مجلس بیان کرد: متأسفانه در کشور ما این‌طور است که آثار روانی حتی از آثار واقعی هم بیشتر است. ما از قبل از اینکه اسنپ‌بک فعال شود، افزایش نرخ ارز را به‌واسطه همین تورم روانی داشتیم.

این نماینده مجلس می‌گوید آثار تورم و افزایش نرخ ارز بر روی نرخ مواد اولیه اثر می‌گذارد و آثارش را بر حوزه صنعت، تولید و اقتصاد کشور گذاشته است.

پوردهقان اظهار کرد: طبیعی است که اگر دولت بخواهد در بحث قیمت ورود کند، اولین انتظاری که تولیدکننده و فعال اقتصادی از آن دارد، این است که ثبات اقتصادی را دنبال کند و شرایط را به سمتی نبرد که نرخ ارز افزایش یابد. خودِ بازار می‌تواند کنترل کند و جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد، اما اگر این فضا و روند اصلاح نشود، دولت به‌دنبال اصلاح ساختار اقتصادی کشور نباشد و مقابله نکند و اگر فضای سیاسی و اقتصادی در کنار هم به سمت تنش‌زدایی نرود حتماً و حتماً این افزایش نرخ و تکانه‌های اقتصادی را در بازار خواهیم داشت و متأسفانه جلوی آن هم گرفته نخواهد شد.

دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره به تعویق افتادن واگذاری سایپا به بخش خصوصی و راهکار مجلس برای اینکه این واگذاری به‌درستی انجام شود، گفت: تکلیف مجلس به دولت این بود که واگذاری‌ها را انجام دهد و تصدی‌گری در حوزه خودرو نداشته باشد و کم‌کم واگذاری‌ها را به سمتی ببرد که بخش خصوصی دارای اهلیت و توانمندی، کار را جلو ببرد.

نماینده مردم اردکان در مجلس اظهار کرد: ما تجربه‌ای در ایران‌خودرو داشتیم که دولت توجه کافی به قیدی که مجلس گذاشته بود، نکرد یعنی حتماً دارای اهلیت باشد، توانمند باشد و در داخل چرخه‌های داخلی صنعت و بازار خودرو نباشد، و الان خود وزارت صمت به شدت گله‌مند و ناراضی است. آثار آن را هم در جنگ قیمتی که بین وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و خود ایران‌خودرو در این روزها اتفاق می‌افتد، می‌بینید که به‌واسطه این تجربه تلخ، ما در مورد سایپا هم چه در مجلس، چه در وزارت اقتصاد و چه در وزارت صنعت تأکید داشتیم که نباید دوباره همان تجربه اشتباه تکرار شود.

این نماینده مجلس می‌گوید الان رایزنی‌های اولیه توسط وزارت صمت در حال انجام است، اما در نهایت موضوع سایپا، حتماً باید به این سمت برود که دولت سهام خود را انتقال دهد و به بخش خصوصی واگذار کند.

پوردهقان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا درست است که سایپا را به افرادی که در گذشته به‌عنوان مفسد اقتصادی محاکمه شده‌اند، واگذار کنند؟، گفت: افرادی مطرح شدند یا خودشان را مطرح کردند که می‌خواهند این کار را انجام دهند البته من نمی‌خواهم وارد این موضوع شوم که چه کسی بخرد یا نخرد چون نه در حد اختیارات ماست و نه ما دستگاه اجرایی هستیم که در این موضوعات اظهارنظر کنیم، اما قاعده کلی که ما به دولت اعلام کردیم این است که بخش خصوصیِ دارای اهلیت، توانمندی اقتصادی، نقدینگی مناسب، دانش فنی و تجربه‌های بسیار خوب در این حوزه باید ورود کند که اگر این موضوع اتفاق نیفتد، حتماً کمیسیون و مجلس به آن ورود خواهند کرد.