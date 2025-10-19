باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر سرهنگ پاسدار شهید کربلایی محمد سهرابی فرزند کربلایی علی حیدر سهرابی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید حاج همت شعبان در شهرستان نهاوند استان همدان برگزار شد. این فرمانده شجاع در حمله متجاوزانه پهبادی و موشکی رژیم صهیونیستی به شهرستان نهاوند در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۴ مجروح و پس از ۴ ماه تحمل درد و رنج ناشی از شدت جراحات جان خویش را فدای آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی و مردم ایران کرد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.