رئیس پلیس راه استان از وقوع حادثه رانندگی در محور «سقز- بانه» خبر داد و گفت: عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ۵ فوتی برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- سرهنگ حمید رضا عبدالملکی در بیان جزئیات این خبر بیان داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور " سقز- بانه " تیم گشت پلیس راه این محور برای امداد رسانی و بررسی بیشتر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه که یک دستگاه کامیونت ایسوزو که از مسیر سقز به بانه در حرکت بود ند با یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵، در کیلومتر ۷ محور" سقز- بانه " انتهای گردنه خان با هم برخورد که در این تصادف متأسفانه راننده کامیونت و راننده خودرو ۴۰۵ به همراه ۳ نفر سرنشین پژو جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه علت اولیه تصادف عدم توانایی راننده کامیونت ایسوزو در کنترل وسیله نقلیه تشخیص داده شده است، گفت: بسیاری از حوادث، تنها با کمی دقت و رعایت اصول ساده رانندگی ایمن قابل پیشگیری هستند.

سرهنگ عبدالملکی با تأکید بر اهمیت آمادگی فنی خودروها، تصریح کرد: استفاده از لاستیک مناسب، ترمز سالم و رعایت سرعت مطمئنه در رانندگی خصوصا در محور‌های کوهستانی الزامی است.