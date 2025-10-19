عزت الرشق یکی از اعضای برجسته حماس ادعای نقض آتش‌بس در غزه از سوی مقاومت را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - عزت الرشق یکی از اعضای برجسته حماس دقایقی پیش در واکنش به ادعای نقض آتش بس در غزه از سوی مقاومت، با تأکید بر پایبندی این جنبش به توافق آتش‌بس، تصریح کرد که "این رژیم اشغالگر صهیونیستی است که به نقض توافق ادامه می‌دهد و بهانه‌های واهی برای توجیه جنایات خود می‌تراشد."

الرشق در ادامه اظهارات خود افزود: "تلاش‌های نتانیاهو برای شانه خالی کردن و انکار تعهداتش، تحت فشار ائتلاف تروریستی افراطی او صورت می‌گیرد؛ تلاشی برای فرار از مسئولیت‌هایش در برابر میانجی‌ها و تضمین کننده‌های آن."

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین

