بستن بزرگراه برای رزمایش نظامی، تنش جدید بین فرماندار کالیفرنیا و کاخ سفید را تشدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بخشی از بزرگراه بینایالتی ۵ در کالیفرنیا روز شنبه به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد تأسیس سپاه تفنگداران دریایی آمریکا و با حضور معاون رئیسجمهور، جی. دی. ونس به دلیل انجام رزمایش تیراندازی زنده توپخانه مسدود شد.
مسدود شدن ۲۷ کیلومتر از بزرگراه I-۵ که لسآنجلس و سن دیگو را به هم متصل میکند، برای ساعاتی باعث اختلال شدید در ترافیک شد. تابلوهای راهنمایی در مجاورت بزرگراه به رانندگان هشدار میداد: «سلاح زنده بر فراز بزرگراه». این تصمیم پس از هشدار مقامات پلیس راه کالیفرنیا مبنی بر پرت شدن حواس رانندگان به دلیل شلیک مهمات زنده گرفته شد.
گاوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، این اقدام را خطرناک خواند و گفت: رئیسجمهور با این بیاعتنایی به ایمنی عمومی، خودخواهی خود را بر مسئولیتپذیری ترجیح داده است.
این رویداد باعث تنش دیگری بین کاخ سفید ترامپ و فرماندار این ایالت شد.
سپاه تفنگداران دریایی در بیانیهای هرگونه خطر برای عمومی مردم را رد کرد و این عمل را یک روال ثابت و ایمن خواند. این رزمایش بزرگ شامل پرواز جنگندهها، شناورهای آبی-خاکی، انفجار در یک روستای شبیهسازی شده و عملیات هوابرد نیروهای ویژه بود.
این نمایش نظامی در همان روزی برگزار شد که میلیونها نفر در سراسر آمریکا در اعتراض به سیاستهای سختگیرانه دولت ترامپ، از جمله حذف برنامههای تنوع و برابری، به خیابانها آمدند.
منبع: خبرگزاری فرانسه