باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان دانشگاه مک مستر در کانادا اسکنهای MRI و دادههای سلامت بیش از ۳۳۰۰۰ نفر در کانادا و بریتانیا را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند که چربی احشایی، که در اعماق بدن و اطراف اندامهای داخلی تجمع مییابد، ارتباط نزدیکی با آسیب به شریانهای کاروتید که خون را به مغز میرسانند، دارد و خطر سکته مغزی و بیماری قلبی را افزایش میدهد.
این تیم توضیح داد که این یافتهها، اتکا به شاخص توده بدنی (BMI) را به عنوان معیار اصلی چاقی زیر سوال میبرد، زیرا چربی احشایی حتی زمانی که وزن طبیعی به نظر میرسد، میتواند مضر باشد.
پروفسور راسل د سوزا، یکی از نویسندگان این مطالعه از دپارتمان روشهای تحقیقات سلامت در دانشگاه مک مستر، گفت: نتایج ما نشان میدهد که حتی پس از در نظر گرفتن عوامل خطر سنتی مانند کلسترول و فشار خون، چربی احشایی و کبدی همچنان از علل مستقیم آسیب شریانی هستند.
دِ سوزا این نتایج را «زنگ خطری برای پزشکان و عموم مردم» توصیف کرد. پروفسور ماری بگوایر تأکید کرد که این مطالعه بر نیاز به روشهای دقیقتر برای ارزیابی توزیع چربی بدن، نه فقط وزن یا اندازه دور کمر، تأکید میکند.
پروفسور سونیا آناند، متخصص عروق در بیمارستانهای همیلتون در کانادا، افزود: «همیشه نمیتوان با نگاه کردن به کسی تشخیص داد که آیا چربی احشایی دارد یا کبدی. این چربی از نظر متابولیکی فعال و بالقوه خطرناک است، زیرا حتی در افرادی که به وضوح چاق نیستند، با التهاب و آسیب شریانی مرتبط است.»
محققان اظهار داشتند که تکنیکهای تصویربرداری پزشکی مدرن میتوانند به تشخیص این چربی «پنهان» کمک کنند و پیشگیری اولیه از بیماریهای قلبی عروقی را ممکن سازند.
این یافتهها در بحبوحه درخواستهای فزاینده برای بازنگری در تعریف چاقی در سطح جهان ارائه شده است. ۵۸ متخصص بینالمللی اخیراً پیشنهاد اصلاح سیستم شاخص توده بدنی تثبیتشده را دادهاند و استدلال میکنند که این سیستم توزیع چربی بدن را به طور دقیق منعکس نمیکند و بین چربی سطحی و چربی عمیق خطرناک تمایز قائل نمیشود.
کارشناسان پیشنهاد میکنند که برای ارائه تصویری واقعبینانهتر از وضعیت بدن، از معیارهای دیگری مانند دور کمر و نسبت قد به وزن استفاده شود. مطالعات دانشگاه هاروارد و بیمارستان عمومی ماساچوست نشان میدهد که اعمال این تعریف جدید میتواند تعداد افرادی را که به عنوان چاق طبقهبندی میشوند تا ۶۰ درصد افزایش دهد.
این مطالعه در مجله Communications Medicine منتشر شده است.
منبع: دیلی میل