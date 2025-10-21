مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: سازمان تعاون روستایی از ماه آینده برنج‌های خریداری شده را زیر قیمت عرضه می‌کند که این امر در کاهش تنش و قیمت بازار اثر می‌گذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا طلایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه مشکلی در خصوص برنج وارداتی نداریم، گفت: برنج وارداتی برمبنای نرخ مصوب در فروشگاه توزیع می شود.

به گفته وی، در سنوات قبل تعاون روستایی خریدی در خصوص برنج نداشت، اما امسال از یک ماه گذشته بنابر دستور وزیر جهاد خرید را آغاز کرد.

طلایی ادامه داد: اکنون برنج های خریداری شده در شالیکوبی مشغول الک است و از ماه آینده در فروشگاه عرضه می شود. گفتنی است بالای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان خرید انجام دادیم و کماکان خرید ارقام‌مختلف حتی از خوزستان ادامه دارد چراکه کشاورزان بدنبال ثبات قیمت هستند تا محصول خود را عرضه کنند.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: سازمان تعاون روستایی از ماه آینده برنج های خریداری شده را زیر قیمت عرضه می کند که این امر در کاهش تنش و قیمت بازار اثر می گذارد.

۱۷:۱۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
نگویید اثرگذارتر است مثل اینکه خواب بیدارش میکنید
۱۳:۵۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۱۳:۲۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
از این بزودی ارزان می شود چهل سال است که می شنویم! همیشه در خصوص گران شدن یا همان افزایش قیمت می گویند گران شد و یا تعدیل شد! اما در خصوص ارزان شدن می گویند ارزان خواهد شد.تا این مافیا های دلال وابسته به مقامات وجود دارند این مردم نه روی آرامش را خواهند دید و نه ارزانی را چون همه چیز دست خودشان است؟!
۱۳:۲۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
تا وقتی مردم برنج داخلی نخرند
۱۳:۱۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
هر وقت زیاده خواهی ها تمام شود همه چیز خوب میشود ولی متاسفانه نمیخواهید که خوب باشد وضعیت وگرنه مملکت هر کی به هرکی نیست
۱۳:۱۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
وقتی کشاورز برنجش انبار زده و نمیفروشه خوب چارهایی جز واردات گسترده نیست
۱۳:۱۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
خخخخخخ کمی از درد خنده کنیم. متاسفم برای این مسولان بیسواد
۱۳:۱۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
دولت باید برای کشاورزان برنامه ریزی کند نه کشاورزان برای دولت.
۱۳:۱۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
هر وقت برنجا تایلندی بازار بدست بگیرهه حل مره
۱۳:۱۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
چقدر ۱۰۰هزار تومن بود شده ۳۵۰ هزار تومن چقدر کاهش
۱۳:۱۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
راه شهید ریسی راه نجات از دست دلالان است
۱۳:۱۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
طمعکار تر از شالیکار و دلالا ل ایرانی در دنیا نیست
۱۳:۰۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
الان شالیکاران تمام برنجها را انبار کردند حالا به حقشون در احتکار در شرایط تحریمی میرسن
۱۳:۰۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
دست کشاورزان هند پاکستان و تایلند را از اینجا میبوسیم.تشکر
۱۲:۳۴ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
خدا برنج پاکستانی و هندی رو حفظ کنه وگرنه ما تا الان نمی تونستم هیچی برنج بخوریم. مثلا کشور خودمون تولید کننده هست
۱۳:۰۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
تایلند فراموش نشه
۱۳:۰۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
چند سال قبل دانشجویان شمالی بذر برنج شمال به پاکستان بردند و تفاوت قیمت ببین
