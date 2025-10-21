باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا طلایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه مشکلی در خصوص برنج وارداتی نداریم، گفت: برنج وارداتی برمبنای نرخ مصوب در فروشگاه توزیع می شود.

به گفته وی، در سنوات قبل تعاون روستایی خریدی در خصوص برنج نداشت، اما امسال از یک ماه گذشته بنابر دستور وزیر جهاد خرید را آغاز کرد.

طلایی ادامه داد: اکنون برنج های خریداری شده در شالیکوبی مشغول الک است و از ماه آینده در فروشگاه عرضه می شود. گفتنی است بالای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان خرید انجام دادیم و کماکان خرید ارقام‌مختلف حتی از خوزستان ادامه دارد چراکه کشاورزان بدنبال ثبات قیمت هستند تا محصول خود را عرضه کنند.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: سازمان تعاون روستایی از ماه آینده برنج های خریداری شده را زیر قیمت عرضه می کند که این امر در کاهش تنش و قیمت بازار اثر می گذارد.