معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۸ از آغاز به کار بازارچه «طهران قدیم» و گذر گردشگری اقوام ایرانی تا دوم آبان‌ماه در بوستان فدک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط‌عمومی شهرداری منطقه ۸؛ میلاد علی‌نیا، معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه اعلام کرد: بازارچه طهران قدیم و گذر گردشگری اقوام ایرانی از دو روز پیش آغاز به کار کرده و با استقبال شهروندان مواجه شده است. به همین دلیل و برای فراهم کردن فرصت بیشتر بازدید برای خانواده‌ها و علاقه‌مندان، این رویداد فرهنگی تا ۲ آبان ماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ دایر خواهد بود.

وی افزود: این بازارچه با بازطراحی ویژه نقالی و شهر فرنگ در بوستان فدک، تجربه‌ای متفاوت از تهران قدیم و فرهنگ غنی اقوام ایرانی ارائه می‌دهد. همچنین در این رویداد، سیاه‌چادر‌های سنتی، نمایش سبک زندگی عشایری، موسیقی محلی، صنایع دستی و آداب و رسوم اقوام ایرانی برای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشته شده است.

علی‌نیا ادامه داد: بازدیدکنندگان می‌توانند با حضور در این بازارچه، علاوه بر خرید صنایع دستی و سوغات، از برنامه‌های متنوع فرهنگی و سرگرمی لذت ببرند و با فرهنگ و هنر اقوام مختلف ایران از نزدیک آشنا شوند. شهر فرنگ نیز جذابیت بازارچه را دوچندان کرده و فضایی شاد و متفاوت برای تمامی اعضای خانواده ایجاد کرده است.

وی در پایان با دعوت از شهروندان برای بازدید از بازارچه تأکید کرد: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۸ با برپایی این بازارچه و گذر گردشگری اقوام، تلاش دارد فضایی پویا، فرهنگی و خانوادگی فراهم کند و ضمن معرفی و ترویج هنر و سنت‌های ایرانی، لحظاتی خاطره‌انگیز برای شهروندان خلق نماید.

براساس این گزارش بازارچه طهران قدیم و گذر گردشگری اقوام ایرانی از ۲۳ مهر تا ۲ آبان از ساعت ۱۵ تا ۲۲ شب در بوستان فدک منطقه۸ پذیرای شهروندان و ساکنان شرق تهران می‌باشد.

