اسحاق عبدالهی، قاری ممتاز استان قم و قاری و مؤذن حرم مطهر حضرت معصومه (س) در بیست‌وسومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در کشور روسیه موفق به کسب رتبه نخست رشته قرائت تحقیق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها،اسحاق عبدالهی، قاری ممتاز استان قم و قاری و مؤذن حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران در بیست‌وسومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کشور روسیه رتبه نخست رشته قرائت تحقیق قرآن کریم را کسب کرد.

این دوره از مسابقات از ۲۳ تا ۲۶ مهرماه در مسکو برگزار شد و در این رویداد جمهوری اسلامی ایران فقط در رشته قرائت قرآن کریم، نماینده اعزامی داشته است.

اسحاق عبدالهی معلم قرآن و دارای رتبه اول مسابقات کشوری بسیج و هلال احمر است و از جمله دیگر رتبه‌های این قاری جوان، او به عنوان نماینده آستان مقدس حضرت معصومه (س) رتبه چهارم رشته قرائت تحقیق را در سومین دوره مسابقه بین‌المللی حفظ و قرائت قرآن کریم جایزه کربلا به دست آورد.

