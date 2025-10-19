سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ادعای یک نماینده نسبت به دستکاری مصوبه مجلس در زمینه CFT از سوی مجمع تشخیص، واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به توییت میثم ظهوریان نماینده مشهد در مجلس که ادعای دستکاری مجمع تشخیص در مصوبه سال ۹۷ مجلس در زمینه CFT را مطرح کرده است، نوشت:

‏۱. جناب آقای ظهوریان! حق‌الشرطی که مدنظر شماست مربوط به مصوبه اولیه مجلس در مورد لایحه CFT  است که مهر ۱۳۹۷ برای شورای نگهبان ارسال شد و مورد ایراد شورا قرار گرفت، لذا مجلس شورای اسلامی آبان ۱۳۹۷ این مصوبه را اصلاح کرد و این حق شرط از مصوبه مجلس حذف شد.

‏۲. در مصوبه ارسالی مجلس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دی ۱۳۹۷ نه‌تنها چنین بندی وجود ندارد بلکه متن به این صورت است:

۳. همان‌طور که قبلا تلفنی هم خدمت شما عرض کردم، مجمع تشخیص مصلحت نظام نه‌تنها هیچ بند و حق‌الشرطی را از مصوبه مجلس شورای اسلامی حذف نکرده بلکه یک شرط نیز اضافه کرده است.

ظهوریان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: بررسی متن ابلاغ شده مصوبه مجمع تشخیص توسط رئیس مجلس نشان می‌دهد نه تنها خبر منتشر شده در مورد اضافه شدن شرط توسط مجمع به مصوبه مجلس نادرست است که مجمع تشخیص مصلحت مهم‌ترین شرط مصوبه مجلس وقت را که در تبصره قانون ذکر شده بود (تصویر پیوست) و تودیع اسناد CFT را منوط به خروج ایران از لیست سیاه fatf می‌کرد، در مصوبه نهایی حذف کرده است.

