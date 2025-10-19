معاون ارزی بانک مرکزی گفت: نرخ بازار آزاد به دلیل قرار گرفتن تحت تأثیر توئیت‌ها و اخبار، بالا و پایین می‌شود؛ ما به آن نرخ اعتمادی نداریم و هدف ما حفظ نرخ ارز در مرکز مبادله‌ای است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علیرضا گچ‌پز زاده، روز یکشنبه در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران، در مورد اختلاف قیمت بین ارز آزاد و ارز در تالار مرکز مبادله‌ای اظهار داشت: «از ابتدای سال، با توجه به اهمیت معیشت مردم و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، سعی کرده‌ایم حتی فراتر از بودجه، منابع ارزی تخصیص دهیم. این همراهی ادامه دارد و نیازمند تعدیل بودجه‌ای هستیم که با قول مساعد رئیس جمهور به دنبال آن هستیم تا منابع مورد نیاز بخش کشاورزی را تأمین کنیم. ارز بخش کشاورزی با اولویت اول انجام می‌شود و تلاش می‌کنیم با هماهنگی دستگاه‌ها، کمبودی در حوزه نهاده‌ها و کالا‌های اساسی ایجاد نشود.»

وی در خصوص سازوکار تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا گفت: «برای تسهیل رفع تعهدات ارزی تولیدکنندگان خرد و دانش‌بنیان، تالار دوم راه‌اندازی شده است. این امکان به صادرکنندگان اجازه می‌دهد ارز خود را توافقی واردکنندگان عرضه کنند و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند.»

وی با بیان اینکه  همانگونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، نرخ عرضه تالار یک تحت عنوان ارز مبادله‌ای به قوت خود باقی است و برنامه‌ای برای افزایش آن نداریم. افزود: نرخ بازار آزاد به خاطر قرار گرفتن تحت تأثیر توئیت‌ها و خبر‌ها بالا و پایین می‌شود که ما به آن نرخ اعتمادی نداریم و به دنبال حفظ نرخ ارز در مرکز مبادله‌ای هستیم. تا پایان سال این نرخ‌ها تغییر نخواهند کرد، هرچند سیاست‌های دولت ممکن است در آینده بر کالا‌های اساسی تأثیر بگذارد.

معاون ارزی بانک مرکزی به سیاست‌های ارزی و برنامه‌های دولت در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: دولت از ابتدای سال با توجه به اهمیت معیشت مردم و هماهنگی با جهاد کشاورزی، تلاش کرده است تا بودجه‌ای فراتر از تخصیص‌های اولیه برای حمایت از این بخش اختصاص دهد. این اقدامات نیازمند تعدیلات بودجه‌ای است که با قول مساعد رئیس‌جمهور در حال پیگیری است تا منابع لازم برای بخش جهاد کشاورزی تأمین شود. همانگونه که اولویت اصلی دولت در شرایط جنگ، تمرکز بر بخش کشاورزی و تأمین ارز بود، اکنون نیز قصد دارد این اولویت را ادامه دهد تا کمبود‌های نهاد‌های مرتبط و کالا‌های اساسی برطرف شود.

گچ‌پز زاده در خصوص رفع تعهدات ارزی بیان کرد: برای تسهیل این فرآیند، تالار دوم راه‌اندازی شده است که به صادرکنندگان خرد امکان می‌دهد ارز خود را به واردکنندگان توافقی عرضه کنند و این واردکنندگان نیز بتوانند ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند.

او گفت: نرخ تعادلی که در تالار یک مرکز مبادله حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و تالار دوم ۷۱ هزار تومان است را تا پایان سال حفظ می‌کنیم.

وی عنوان کرد: این سامانه به صادرکنندگان اجازه می‌دهد تا میزان تعهدات ارزی خود را مشخص و مدیریت کنند ضمن اینکه واردات از محل ارز صادرات خودشان آزاد است و می‌توانند ۱۰۰ درصد از ارز صادراتی خود را برای واردات تخصیص دهند.

Lithuania
ناشناس
۱۷:۴۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
بجای ‌کنترل دستوری قیمت، سیایی بازی زیاد نکنید و حرف های عجیب نزنید و جمع کنید مسخره بازی هارو. اونوقت بزار آزاد الکی بالا نمیره. با توییت درباره رفتار شما میره
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
دقیقا درست میگه
در بازار آزاد یک مشت فرصت طلب در طرف بازارسازی و یک مشت فریب خورده و ساده و البته دارای پول سرگردان و بی کار در طرف تقاضا
برای خودشون خوشحال هستند
قیمت ها هم اگر دقت کنید توسط برخی گرداننده های پنهان و اصلی و همکار اسرائیل و بی هیچ مبنایی و فقط به قصد سودجویی و اهداف سیاسی
تعیین میشود
حاکمیت باید از طریق ارکانش ها همه ی این دلالان سیاسی و سودجو را دستگیر کنند و به سزای عمل کثیف شون برسانند که با سرنوشت یک ملت بازی نکنند
۶
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
رفقایی که ارز دولتی میگیرن،اکثرشو به نرخ همون بازاری که اعتقاد نداری میفروشن و مولتی تیلیاردر میشن و سهم دوستان را هم میدن،به نرخ بازار بدید و سود اضافی را مستقیم و مساوی به مردم بدید.
۲
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
به خودتان اعتقاد دارید ؟
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۶
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۴۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
نرخ ارز مبادله ای در چه کاری مصرف میشود هر چه را می بینیم گران شده و میشود نقش این ارز چیست
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
قاسم
۱۴:۳۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
سلام ببخشید اون هم کاری به شما ندارن و اعتمادی نداره چون همه زندگی ما رو دلار آزاد تحت شعاع قرار داده
۱
۲۱
پاسخ دادن
