نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرداری ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید واگن‌های جدید مترو قم از اراک اختصاص داده است و طبق قول مسئولان واگن‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد قم می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان _حجت‌الاسلام قاسم روانبخش در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه نور، درباره آخرین وضعیت مترو قم گفت: خط یک مترو از قلعه کامکار تا جمکران و خط دو از سایت ۵۶۰ هکتاری تا انتهای خیابان امام (ره) ۲۸ کیلومتر طول دارد و شامل ۲۱ ایستگاه است.

وی با اشاره به اینکه برای خط دو مترو که از پردیسان شروع می‌شود، پس از بررسی‌های شورای عالی ترافیک و انجام مطالعات کامل، دستگاه حفاری آن آماده شده است گفت: پیگیر دریافت بودجه بهتر از دولت هستیم و تاکنون بیش از ۲ همت اوراق برای طرح مترو تخصیص داده شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای این طرح نیاز به بیش از ۴ همت اعتبار است.

برچسب ها: نماینده مجلس شورای اسلامی ، فرودگاه قم
خبرهای مرتبط
قم آماده گسترش همکاری با پاکستان است
بازدید رئیس کمیسیون عمران مجلس از طرح‌های نیمه تمام عمرانی قم
تاکید فرماندار قم بر حمایت همه جانبه از تولید دانش بنیان
بهره برداری از فرودگاه قم تا پایان دولت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نمایشگاه از مزرعه تا سفره در شهرستان جعفرآباد قم برپا شد
آخرین اخبار
نمایشگاه از مزرعه تا سفره در شهرستان جعفرآباد قم برپا شد
جاسوس موساد در قم اعدام شد
دوره جامع فیلم‌سازی در انجمن سینمای جوانان قم برگزار می شود
ورود واگن‌های جدید تا پایان سال به مترو قم
درخشش دختران تکواندوکاران قم در رقابت‌های استعدادهای برتر کشور
سارق سابقه‌دار در قم با شلیک قانونی پلیس زمین‌گیر شد
برای تکمیل فرودگاه قم، حدود ۱۰ همت اعتبار نیاز است
برگزاری کمیته کنترل و کاهش خطر سیل در استان قم
قاری حرم بانوی کرامت رتبه نخست مسابقات بین المللی قرآن روسیه را کسب کرد