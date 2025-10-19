باشگاه خبرنگاران جوان _حجت‌الاسلام قاسم روانبخش در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه نور، درباره آخرین وضعیت مترو قم گفت: خط یک مترو از قلعه کامکار تا جمکران و خط دو از سایت ۵۶۰ هکتاری تا انتهای خیابان امام (ره) ۲۸ کیلومتر طول دارد و شامل ۲۱ ایستگاه است.

وی با اشاره به اینکه برای خط دو مترو که از پردیسان شروع می‌شود، پس از بررسی‌های شورای عالی ترافیک و انجام مطالعات کامل، دستگاه حفاری آن آماده شده است گفت: پیگیر دریافت بودجه بهتر از دولت هستیم و تاکنون بیش از ۲ همت اوراق برای طرح مترو تخصیص داده شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای این طرح نیاز به بیش از ۴ همت اعتبار است.