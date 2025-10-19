فرمانده انتظامی شهرستان نکا از دستگیری شرور سابقه دارکه در نیمه شب اقدام به تیر اندازی با سلاح شکاری کرده بود در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ مجتبی راست خدیو فرمانده انتظامی شهرستان نکا گفت: در پی اعلام خبر مبنی بر تیر اندازی و قدرت نمایی فردی شرور در این شهرستان درحوزه انتظامی پاسگاه قره طغان، بلافاصله مامورین در محل حاضر و پس از دریافت گزارش‌های مردمی و بررسی دقیق، پلیس برای دستگیری شرور وارد عمل شد.

او افزود: ماموران با اقدامات اطلاعاتی این شرور را در حالی که یک قبضه سلاح شکاری دو لول به همراه داشت و متواری شده بود در مخفیگاهش شناسایی و در عملیات غافلگیرانه به همراه سلاح و فشنگ دستگیر شد.

سرهنگ راست خدیو گفت: امنیت خط قرمز پلیس است و در برابر هرگونه ایجاد نا امنی و اقدام به شرارت یا قدرت نمایی بصورت شبانه روزی قاطعانه وارد عمل می‌شود و اجازه برهم زدن امنیت عمومی را به هیچ کس نخواهد داد.

برچسب ها: اراذل و اوباش ، شرور سابقه دار
خبرهای مرتبط
زمین گیر کردن اوباش تبر به دست در شهرستان تنکابن + فیلم
عامل تیراندازی در نوشهر دستگیر شد
شرور سابقه‌دار تنکابن دستگیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف پیکر بی جان فرد مفقود شده در سوادکوه شمالی
شناسایی ۳۰ باند سازمان یافته قاچاق چوب در مازندران
تخصیص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ورزش بابل + فیلم
برگزاری اولین دوره مسابقات اتومبیلرانی کارتینگ قهرمانی مازندران در بابل
تقلب در فروش مصالح ساختمانی؛ متخلف جریمه شد
خاموشی ماینر‌ها در میاندورود
امروز، آخرین مهلت استعفایِ مقامات برای انتخابات شورا‌های شهر
دستگیری عامل تیر اندازی و شرارت شبانه در نکا
آخرین اخبار
دستگیری عامل تیر اندازی و شرارت شبانه در نکا
امروز، آخرین مهلت استعفایِ مقامات برای انتخابات شورا‌های شهر
خاموشی ماینر‌ها در میاندورود
تقلب در فروش مصالح ساختمانی؛ متخلف جریمه شد
برگزاری اولین دوره مسابقات اتومبیلرانی کارتینگ قهرمانی مازندران در بابل
تخصیص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ورزش بابل + فیلم
کشف پیکر بی جان فرد مفقود شده در سوادکوه شمالی
شناسایی ۳۰ باند سازمان یافته قاچاق چوب در مازندران
برگزاری جشنواره انار اشرف بهشهر در هفته اول آبان
گران فروشی ،کار دست ۴ واحد عرضه مرغ در بهشهر داد