فرمانده انتظامی شهرستان نکا از دستگیری شرور سابقه دارکه در نیمه شب اقدام به تیر اندازی با سلاح شکاری کرده بود در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ مجتبی راست خدیو فرمانده انتظامی شهرستان نکا گفت: در پی اعلام خبر مبنی بر تیر اندازی و قدرت نمایی فردی شرور در این شهرستان درحوزه انتظامی پاسگاه قره طغان، بلافاصله مامورین در محل حاضر و پس از دریافت گزارش‌های مردمی و بررسی دقیق، پلیس برای دستگیری شرور وارد عمل شد.

او افزود: ماموران با اقدامات اطلاعاتی این شرور را در حالی که یک قبضه سلاح شکاری دو لول به همراه داشت و متواری شده بود در مخفیگاهش شناسایی و در عملیات غافلگیرانه به همراه سلاح و فشنگ دستگیر شد.

سرهنگ راست خدیو گفت: امنیت خط قرمز پلیس است و در برابر هرگونه ایجاد نا امنی و اقدام به شرارت یا قدرت نمایی بصورت شبانه روزی قاطعانه وارد عمل می‌شود و اجازه برهم زدن امنیت عمومی را به هیچ کس نخواهد داد.