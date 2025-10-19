باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی - جلال حمه حسنی که در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان ضمن بیان این مطلب، گزارشی از عملکرد پخش منطقه کردستان در زمینه تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی، سیاست‌های منطقه در خصوص پیشگیری و مبارزه با عرضه خارج از شبکه فرآوده‌های نفتی، توسعه زیرساخت‌های سوخت رسانی، مکانیزه کردن فعالیت ها، و پروژه‌های در دست اقدام در زمینه پدافند غیر عامل و ایمنی تاسیات انبار نفت ارائه کرد.

حمه حسنی با اشاره به فعال بودن ۹۱ جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی و ۵۲ جایگاه سی ان جی در سطح استان، ظرفیت سوخت رسانی دراین زمینه را مناسب عنوان نمود و افزود: هم اکنون بر اساس نیاز عملیاتی وگستردگی جغرافیایی استان تعداد ۲۳۵ دستگاه نفتکش در قالب شش شرکت حمل ونقل فرآورده‌های نفتی در استان فعالیت می‌کنند.

این مقام مسئول به تامین و توزیع سوخت مورد نیاز بخش‌های مختلف خانگی، صنعتی، کشاورزی و... در بستر نرم افزار‌های الکترونیکی و اجرای طرح توزیع الکترونیک گاز مایع در استان اشاره و افزود: در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، تحقق حقوق شهروندی و کاهش تردد ارباب رجوع زیرساخت‌های اینترنتی جهت مشتریان شرکت مهیا شده است که توزیع نفت سفید و گاز مایع خانوار‌های استان، نفتگاز بخش کشاورزی به صورت الکترونیکی بوده و سهمیه این عزیزان در کارت‌های بانکی ایشان شارژ می‌شود.

حمه حسنی سپس به مدیریت مصرف انرژی و اجرای طرح محدودیت کارت سوخت آزاد و استفاده از کارت سوخت شخصی توسط شهروندان در جایگاه‌ها اشاره کرد وخواستار فرهنگ سازی ائمه جمعه استان در زمینه استفاده شهروندان از کارت شخصی خود و توجه به مصرف بهینه فرآورده‌های نفتی به عنوان سرمایه ملی شد.

حجت الاسلام و المسلمین پور ذهبی نیز طی سخنانی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه کشور‌های غربی علیه کشورمان، تلاش و زحمات مجموعه شرکت را در تامین، نگهداشت و توزیع فراورده‌های نفتی را بسیار با اهمیت عنوان نمود

وی ضمن بیان نکاتی در خصوص مدیریت مصرف توسط شهروندان خواستار اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص چگونگی روند تامین وتوزیع سوخت مورد نیاز کشور دررسانه ملی و فضای مجازی شد

ایشان در پایان، اقدامات و خدمات مطلوب شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان را در راستای تامین و توزیع مطلوب فراورده‌های نفتی را مطوب ارزیابی کرد و از زحمات و تلاش‌های سرپرست و کارکنان منطقه کردستان بابت سوخت رسانی مطلوب به مردم استان، تقدیر کرد.