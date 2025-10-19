فرمانده انتظامی استان قم ازدستگیری سارق سابقه داری خبر داد که با سوءاستفاده از مرخصی زندان به بهانه بیماری، در مدت کوتاهی ۹۰ فقره سرقت از هموطنان انجام داده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  یک سارق سابقه‌دار که با ادعای بیماری و دریافت مرخصی از زندان، موفق به خروج موقت شده بود، در عملیات تعقیب و گریز پلیس آگاهی قم، با شلیک قانونی مأموران زمین‌گیر و دستگیر شد.

سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان قم، با اعلام این خبر گفت: متهم اصلی این پرونده، مردی ۴۳ ساله است که بیش از نیمی از عمر خود را در زندان سپری کرده و با ادعای بیماری‌های ساختگی، از زندان مرخصی گرفته بود.

وی افزود: این فرد در مدت کوتاهی پس از آزادی، با همکاری سه مال‌خر و دو هم‌دست دیگر، اقدام به ارتکاب دست‌کم ۹۰ فقره سرقت در شهر‌های قم، اصفهان، نطنز، دلیجان و اراک کرده است.

به گفته سردار میرحیدری، مأموران پلیس آگاهی شهرستان قم پس از رصد اطلاعاتی و شناسایی محل اختفای متهم، عملیات تعقیب را آغاز کردند. در جریان این عملیات، متهم با بی‌توجهی به فرمان ایست پلیس، اقدام به فرار کرد که در نهایت با شلیک قانونی و هدفمند مأموران، متوقف و بازداشت شد.

