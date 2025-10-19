قویدل هشدار داد که ارائه خدمات ثبتی به اسناد قدیمی پس از انقضای مهلت قانونی، متوقف خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  گفت: طبق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای باید ظرف مدت پنج سال از تاریخ تصویب این قانون (اسفند ۱۳۹۳) به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل شوند و  این موضوع یک تکلیف قانونی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و مطابق قانون، چنانچه اسناد دفترچه‌ای در مهلت مقرر تبدیل نشوند، خدمات ثبتی به آن‌ها ارائه نخواهد شد.

وی افزود: همه هم‌وطنان دارای سند مالکیت دفترچه‌ای هرچه سریع‌تر برای تبدیل آن به سند حدنگار اقدام کنند.  تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای یکی از اهداف اصلی سازمان ثبت اسناد در سال ۱۴۰۴ است و این اقدام به‌صورت غیرحضوری نیز آغاز شده و تاکنون حدود ۵۰۰ هزار جلد سند مالکیت در سراسر کشور از این طریق تبدیل شده است.

قویدل شایعات مبنی بر تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ برای اخذ مالیات را کاملاً بی‌اساس خواند و تأکید کرد: هدف اصلی اجرای طرح، افزایش دقت، شفافیت و تثبیت موقعیت مکانی املاک در سامانه کاداستر است.

وی در تشریح فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای گفت: متقاضیان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، سند خود را تحویل داده و سند جدید از طریق پست دریافت خواهند کرد. این فرآیند بسته به منطقه، بین یک روز تا حداکثر یک ماه زمان می‌برد و هزینه آن شامل ۱۵۰ هزار تومان بابت برگ سند و هزینه‌های پستی است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد با اشاره به وجود حدود ۲۰ میلیون قطعه زمین و ملک فاقد سند رسمی در کشور، راهکار‌هایی برای تعیین تکلیف اراضی ارائه کرد، اما در عین حال نسبت به معاملات غیررسمی هشدار داد.

قویدل با استناد به ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تصریح کرد: متأسفانه برخی تعاونی‌ها زمین‌های فاقد سند را به اعضا فروخته‌اند که عامل بروز اختلافات قضایی فراوان شده است.» وی قاطعانه اعلام کرد: «تمام پیش‌فروش‌ها باید به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و تنها با وجود شناسه یکتای ثبتی صادر شده بر اساس دستور نقشه الکترونیک شهرداری، امکان تنظیم سند رسمی پیش‌فروش وجود دارد تا از معاملات تکراری و واگذاری‌های غیرقانونی جلوگیری شود.

الکترونیکی شدن کامل خدمات و برخورد با تخلفات مالی

قویدل از الکترونیکی شدن بیش از ۸۰ درصد خدمات سازمان خبر داد و هدف نهایی را رسیدن به ۱۰۰ درصد خدمات برخط عنوان کرد. وی به راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی» پس از رفع ایرادات فنی اشاره کرد و گفت: بخش عمده تکالیف قانونی آیین‌نامه‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه ثبت شرکت‌ها زمان ثبت سرکت به کمتر از یک روز رسیده است گفت: هر شرکتی که یکی از اعضای آن از اتباع غیرایرانی باشد، خارجی محسوب می‌شود و اکنون برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی فرایند ثبت شرکت به صورت الکترونیکی و غیرحضوری و با صرف کمترین زمان ممکن، تسهیل شده است که در حال حاضر  ۱۷ هزار شرکت خارجی در کشور فعال هستند.

وی افزود: هشت فرایند ثبت شرکت از جمله اظهارنامه و تایید امضا به صورت کاملا الکترونیک و غیرحضوری انجام می‌شود.

سخنگوی سازمان در پایان، در خصوص تخلفات مالی در دفاتر اسناد رسمی، برخورد قاطعانه با هرگونه دریافت وجه خارج از دستگاه پوز رسمی دفترخانه را اعلام کرد و از مردم خواست هرگونه تخلف را فوراً از طریق شماره‌های بازرسی سازمان ثبت گزارش دهند زیرا تمام هزینه‌ها باید از طریق دستگاه پوز رسمی دفترخانه پرداخت شده و مبلغ دقیق آن از طریق پیامک برای متقاضی تأیید شود.

