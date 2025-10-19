شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس عملیات نصب پنل‌های خورشیدی نسل جدید با راندمان ۲۳.۵ درصد را در سایت صنعتی خود آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در گامی مؤثر برای تحقق اهداف توسعه پایدار و گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر،  عملیات نصب پنل‌های خورشیدی نسل جدید با راندمان ۲۳.۵ درصد را در سایت صنعتی خود آغاز شد‌.

 پس از شش ماه تلاش مداوم برای اخذ مجوزهای لازم و عبور از موانع ناشی از تحریم‌ها، پنل‌های خورشیدی نسل جدید در اواسط مهرماه ترخیص و بلافاصله فرایند نصب آن‌ها در محل نیروگاه خورشیدی پالایشگاه بید بلند خلیج فارس آغاز شد.

این نیروگاه با ظرفیت ۱۵.۲مگاوات و در زمینی به وسعت ۲۳ هکتار در حال احداث است که  در مسیر توسعه انرژی‌های پاک، بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش اثرات زیست‌محیطی به شمار می‌رود.

اجرای این پروژه، ضمن ایفای مسئولیت اجتماعی خود در قبال توسعه پایدار، گامی مؤثر در مسیر تنوع‌بخشی به منابع انرژی و رفع ناترازی برق کشور است.

منبع: شانا

برچسب ها: پنل های خورشیدی ، انرژی های تجدیدپذیر
