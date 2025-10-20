امروز، ۲۷ مهرماه، آخرین مهلت قانونی برای استعفای مقامات و مدیرانی است که مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر هستند و قصد داوطلبی در انتخابات پیش‌رو را دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز گفت: از تمامی دستگاه‌های اجرایی نهادهای عمومی و همچنین مدیران و کارکنانی که قصد حضور در عرصه انتخابات شوراها را دارند انتظار می‌رود با رعایت مهلت قانونی و ارائه استعفا در موعد مقرر، زمینه‌ساز انتخاباتی سالم، قانون‌مدار و پرشور باشند. 

او اعلام کرد که بازه زمانی ثبت استعفا از تاریخ ۲۱ مهرماه آغاز شده و تنها تا پایان وقت اداری امروز (۲۷ مهر) ادامه خواهد داشت. 

این مقام مسئول تاکید کرد: تنها استعفاهایی در مراحل بررسی صلاحیت داوطلبان پذیرفته خواهند شد که پیش‌تر موافقت و تأیید کتبی مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط را دریافت کرده باشند. عدم دریافت این تأییدیه، به منزله نقص در مدارک و عدم احراز شرایط اولیه برای کاندیداتوری خواهد بود.

اسماعیلی فرد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را به عنوان یکی از ارکان مهم مشارکت مردم در اداره امور برشمرد و تصریح کرد: باتوجه به اهمیت فرآیند برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، رعایت قانون شفافیت و بی‌طرفی کامل در تمام مراحل آن از اولویت‌های اصلی است.

او در پایان از همه داوطلبان، دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط خواست تا با همکاری و هماهنگی کامل زمینه‌ برگزاری انتخاباتی پرشور و قانونمند را در شهرستان فردیس فراهم کنند.

