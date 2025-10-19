مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی صنعت، معدن و تجارت از آغاز آزمایشی طرح تولید بدون کارخانه در استان‌های تهران و قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی صنعت، معدن و تجارت از آغاز آزمایشی طرح تولید بدون کارخانه در استان‌های تهران و قم خبر داد و گفت: این طرح در راستای تسهیل سرمایه گذاری برای تولید و افزایش تولید در کشور با رفع موانع، به صورت آزمایشی آغاز شده و از این پس یک واحد تولیدی-صنعتی می‌تواند با چندین پروانه بهره‌برداری متفاوت، به تولید کالا بپردازد.

سید عباس حسینی مشاور وزیر صمت، با بیان اینکه افزایش ظرفیت تولید، راهکار مؤثری برای مقابله با رکود و تورم است، افزود: دولت با جدیت از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت می‌کند چرا که به‌طور مستقیم در رشد اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی تأثیرگذار است.

مدیرکل حوزه وزارتی صمت با اشاره به اینکه طرح تولید بدون کارخانه زمینه ساز آن می‌شود که فعالان صنعتی بتوانند با سهولت و سرعت بیشتری نسبت به افزایش ظرفیت تولید و توسعه خطوط جدید اقدام کنند، تصریح کرد: اجرای این سیاست علاوه بر تسهیل امور اداری، به رشد سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های تولیدی و افزایش اشتغال نیز کمک شایانی خواهد کرد.

منبع: وزارت صمت

