باشگاه خبرنگاران جوان ـ ناصر امانی، عضو شو‌ای شهر تهران در سیصد و شصت و سومین جلسه صحن شورا، طی تذکر پیش از دستور خود گفت: تذکر اینجانب در ادامه‌ی تذکر جناب آقای تشکری است. با توجه به اینکه در حال ورود به دوره‌ی آلودگی مجدد هوای تهران هستیم و پیش‌بینی‌ها نیز متأسفانه حاکی از تداوم این پدیده در طول فصل پاییز می‌باشد، لازم دانستم دو نکته را که قطعاً در کاهش یا افزایش آلودگی هوا نقش دارند، یادآوری نمایم.

او ادامه داد: اینجانب از ابتدای این دوره، در دو موضوع اساسی که از مهم‌ترین وظایف مدیریت شهری به شمار می‌روند، بار‌ها تذکر داده‌ام و امروز نیز در آستانه ورود به شرایط مجدد آلودگی هوا، همچنان نگرانی خود را در این دو زمینه اعلام می‌کنم:

امانی توضیح داد: یک؛ نظافت، پاکیزگی و آراستگی شهر؛ به استناد بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری که تصریح دارد: «تنظیف، نگهداری و تصحیح معابر، انهار عمومی و مجاری آب و فاضلاب‌ها از وظایف اولیه و مهم شهرداری است.»

دو؛ صیانت، حفاظت و نگهداری فضای سبز و درختان شهر، به ویژه در معابر و کوچه‌ها؛ به استناد ماده ۴ آیین‌نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها که می‌گوید: «کاشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضا‌های سبز معابر، میادین، بزرگراه‌ها و بوستان‌های عمومی واقع در محدوده شهر‌ها نیز از وظایف شهرداری است.»

به گفته وی، در موضوع نظافت و پاکیزگی شهر، بار‌ها تأکید کرده‌ام که شیوه و روش فعلی، به‌ویژه پس از تمرکز آن در چند پیمانکار بزرگ و واگذاری چند منطقه به یک پیمانکار واحد، و اخیراً نیز تفکیک قرارداد بزرگراه‌ها از معابر داخلی شهر، پاسخگوی این مسئله نیست و باید طرحی نو درانداخته شود. همچنین، مخازن زباله که روزی نوآوری محسوب می‌شد، امروز با توجه به تبعات منفی آن، متأسفانه تبدیل به خار چشم شهروندان و استخوانی در گلوی مدیریت شهری شده و ضروری است برچیده شود.

او با بیان اینکه در موضوع صیانت و حفاظت از فضای سبز و درختان نیز، تجدید نظر در نحوه‌ی جابجایی درختان در اجرای طرح‌های عمرانی، به‌ویژه در سطح مناطق و بوستان‌های شهری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، گفت: تجربه‌ی چند سال اخیر در شهرداری تهران نشان داده است که شیوه‌ی مرسوم در تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌های عمرانی که منجر به جابجایی انبوه درختان می‌شود، باید اصلاح شود.

به‌یک‌باره فضای سبزی که روزانه چشم مردم با آن روشن می‌شده و نشاط و سرور در روان آنان ایجاد می‌کرده است، شبانه خالی از درخت می‌شود و پس از اعتراضات و بازتاب‌های رسانه‌ای، اعلام می‌شود که این اقدام در راستای اجرای طرح عمرانی بوده است.

او گفت: این در حالی است که اولاً اکثر این درختان در نقاط پیرامونی شهر مجدداً غرس می‌شوند که از دید عموم مردم دور و پنهان است، و ثانیاً درختان کاج، سوزن‌برگ، آفت‌زده و بیمار، پس از جابجایی توان جان گرفتن و سبز شدن مجدد را ندارند و خشک می‌شوند.

امانی اضافه کرد: همان‌گونه که جناب آقای اقراریان نیز در جلسات پیشین تذکر داده‌اند، متأسفانه شاهد حصارکشی‌های مکرر در بوستان‌ها و فضا‌های سبز شهر تهران هستیم، بدون اینکه هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی و توضیحی در این خصوص صورت گیرد. کمیسیون ماده ۷، که دو نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر نیز در آن حضور دارند و مرجع قانونی صدور مجوز در این خصوص محسوب می‌شود، از این عزیزان استدعا دارم که در صدور مجوز، همه‌ی ابعاد موضوع را مدنظر قرار دهند.

او توضیح داد: نکاتی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. ابتدا لازم است دو ماده قانونی مرتبط را یادآوری کنم:

قانون اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، صراحتاً بیان می‌دارد که در چه مواردی می‌توان نسبت به قطع درخت اقدام کرد:

• درختی که به علت آفت‌زدگی، بیماری، انگل یا سایر عوامل خشک شده باشد،

• یا احتمال سرایت آفت و بیماری آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد،

• یا خطر سقوط آن وجود داشته باشد.

در این موارد، مجوز قطع باید حتماً توسط کمیسیون ماده ۷ صادر شود.

همچنین درختی که در محل احداث ساختمان، مسیر راه، کانال، مجاری آب، خطوط انتقال برق، لوله‌کشی نفت، تلفن و نظایر آنها قرار گرفته باشد، یا به هر نحو مانع اجرای طرح‌های عمرانی گردد، باید جابجا شود؛ آن هم صرفاً با مجوز کمیسیون ماده ۷.

او گفت: در خصوص درختان واقع در معابر و میادینی که مانع عبور و مرور طبیعی باشند یا برای ساکنین و مالکین مزاحمت ایجاد کرده باشند، این درختان نیز باید جابجا شوند.

یک تبصره مهم وجود دارد که می‌گوید: در مورد این دو بند اخیر، اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب، با نظارت شهرداری، و با رعایت اصول علمی و فنی است.

او در پایان، خلاصه مطالب خود را قرائت کرده و گفت: چند مطلب مهم دارم:

اول؛ آیا طرح عمرانی که قرار است اجرا شود و منجر به قطع یا جابجایی درختان گردد، ضروری است یا خیر؟ و چه مرجعی باید ضرورت آن را تشخیص دهد؟

دوم؛ تعداد درختانی که باید جابجا شوند مشخص گردد؛ به‌ویژه آن دسته از درختان مانند کاج، سوزن‌برگ‌ها، درختان آفت‌زده و بیمار که طبق تجربه، پس از جابجایی خشک می‌شوند و دیگر برای ما درخت محسوب نمی‌شوند.

سوم؛ مکان غرس مجدد درختان از جهت تعهد مالک یا بهره‌بردار مکان در این موضوع، و اینکه آیا زمین مناسب و مرغوبی برای ادامه حیات درختان وجود دارد یا ندارد.

چهارم؛ فصل جابجایی درختان.

پنجم؛ مسئولیت تام و تمام سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران در این موضوع و عدم واگذاری آن به مناطق، هرچند مشارکت مناطق ضرورت دارد.

ششم؛ نظارت معاونت خدمات شهری و فنی و عمرانی شهر تهران از ابتدا تا پایان اجرایی شدن پروژه.

امانی تاکید کرد: امید است مدیرعامل جدید سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران، زحمات چند دهه‌ای جناب آقای مختاری را در این زمینه پاس بدارد و در اولین فرصتی که ممکن است، با حضور در شورای اسلامی شهر تهران، ضمن دادن توفیق به ما که ایشان را بشناسیم، برنامه خود را در این زمینه مهم ارائه دهند.

وی افزود: ما اگر در دوره مسئولیت‌های مختاری مسائل را رعایت می‌کردیم، در دوره ایشان قطعاً دیگر آنها را رعایت نخواهیم کرد و به محض اینکه ببینیم این اصول رعایت نشده است، دوباره من بلندگو روشن می‌کنم و بی‌پروا و به صراحت تخلف را در زمینه جابجایی بدون رعایت اصول فنی و علمی و بدون نظارت شهرداری قطعاً اعلام خواهم کرد.