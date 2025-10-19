در جریان مسابقات قهرمانی استعدادهای برتر کشور به میزبانی استان اصفهان، دو نماینده از هیئت تکواندو استان قم موفق شدند با عبور از مراحل مقدماتی، به نیمه‌نهایی راه یابند و نشان برنز این رقابت‌ها را از آن خود کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا تقی‌لو و ثنا خدابنده، دو تکواندوکار نوجوان از استان قم، در رقابت‌های قهرمانی استعدادهای برتر کشور که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد، موفق به کسب مدال برنز شدند.

زهرا تقی‌لو، نماینده وزن نهم هیئت تکواندو قم، با هدایت مربی پایه خود، استاد مرضیه احمدی، در نخستین دیدار با نتیجه ۲ بر صفر نماینده آذربایجان شرقی را شکست داد. در ادامه، با همان نتیجه از سد نماینده ایلام گذشت و در سومین مسابقه نیز با نتیجه ۲ بر ۱ نماینده کردستان را مغلوب کرد. وی در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب نماینده قدرتمند استان تهران شد و به مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت.

ثنا خدابنده، دیگر نماینده شایسته استان قم در وزن دوم، نیز با هدایت مربی پایه خود، استاد سخایی، پس از عبور از مراحل مقدماتی، در دیداری نزدیک و نفس‌گیر برابر حریف تهرانی متوقف شد و نشان برنز را از آن خود کرد.

 

 

برچسب ها: تکواندو ، اخبار ورزشی قم
خبرهای مرتبط
پایان مسابقات آمادگی جسمانی دختران قمی
حضور بیش از ۲۷۰ ورزشکار قمی در المپیاد استعداد‌های برتر کشور
درخشش دختر تکواندوکار قمی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قاری حرم بانوی کرامت رتبه نخست مسابقات بین المللی قرآن روسیه را کسب کرد
برگزاری کمیته کنترل و کاهش خطر سیل در استان قم
برای تکمیل فرودگاه قم، حدود ۱۰ همت اعتبار نیاز است
سارق سابقه‌دار در قم با شلیک قانونی پلیس زمین‌گیر شد
درخشش دختران تکواندوکاران قم در رقابت‌های استعدادهای برتر کشور
آخرین اخبار
درخشش دختران تکواندوکاران قم در رقابت‌های استعدادهای برتر کشور
سارق سابقه‌دار در قم با شلیک قانونی پلیس زمین‌گیر شد
برای تکمیل فرودگاه قم، حدود ۱۰ همت اعتبار نیاز است
برگزاری کمیته کنترل و کاهش خطر سیل در استان قم
قاری حرم بانوی کرامت رتبه نخست مسابقات بین المللی قرآن روسیه را کسب کرد
درخشش بانوان نیوکونگ‌فوی قم در مسابقات قهرمانی
قهرمان پروری در کشور از بستر مساجد آغاز شد