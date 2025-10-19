باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا تقی‌لو و ثنا خدابنده، دو تکواندوکار نوجوان از استان قم، در رقابت‌های قهرمانی استعدادهای برتر کشور که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد، موفق به کسب مدال برنز شدند.

زهرا تقی‌لو، نماینده وزن نهم هیئت تکواندو قم، با هدایت مربی پایه خود، استاد مرضیه احمدی، در نخستین دیدار با نتیجه ۲ بر صفر نماینده آذربایجان شرقی را شکست داد. در ادامه، با همان نتیجه از سد نماینده ایلام گذشت و در سومین مسابقه نیز با نتیجه ۲ بر ۱ نماینده کردستان را مغلوب کرد. وی در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب نماینده قدرتمند استان تهران شد و به مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت.

ثنا خدابنده، دیگر نماینده شایسته استان قم در وزن دوم، نیز با هدایت مربی پایه خود، استاد سخایی، پس از عبور از مراحل مقدماتی، در دیداری نزدیک و نفس‌گیر برابر حریف تهرانی متوقف شد و نشان برنز را از آن خود کرد.