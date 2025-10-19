در پی رخنه امنیتی در میان مزدوران وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه، شماری از نظامیان صهیونیست در منطقه رفح کشته و زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - در پی رخنه امنیتی خطرناک در میان مزدوران وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه، شماری از نظامیان صهیونیست در منطقه رفح کشته و زخمی شدند.

برآورد‌های اولیه حاکی از آن است که یکی از اعضای باند «یاسر ابو شباب» (مزدوران تحت حمایت رژیم صهیونیستی) پس از نفوذ به درون همان گروه، از آزادی رفت‌وآمد خود در مناطق تحت کنترل ارتش صهیونیستی در جنوب رفح استفاده کرده و عملیاتی را علیه یک یگان نظامی اسرائیلی اجرا کرده است.

رسانه‌های عبری این حادثه را «درگیری خطرناک» توصیف کرده‌اند. همچنین یک منبع نظامی به رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گفته است که در این رویداد چند کشته و زخمی بر جا مانده است. در پی این حادثه، بخش سانسور نظامی رژیم صهیونیستی انتشار هرگونه جزئیات بیشتر را ممنوع کرده است، امری که نشانگر عمق نفوذ امنیتی در صفوف اشغالگران به شمار می‌رود.

هم‌زمان با این رخداد، ارتش رژیم صهیونیستی حملات هوایی خود را به مناطق شرق خان‌یونس، الدیر و جبالیا تشدید کرده است. این در حالی است که فضای تنش و نگرانی در میان نهاد‌های نظامی و امنیتی تل‌آویو رو به افزایش است.

در واکنش به این حادثه، برخی از شهرک‌نشینان در شبکه‌های اجتماعی از فرماندهان ارتش انتقاد کرده و نوشتند: «آیا محافظت از یاسر ابو شباب ارزش ریختن خون نظامیان ما را دارد؟ این یک مسخره‌بازی است!»

این حادثه پرسش‌های جدی درباره شکنندگی ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی در مناطق اشغال شده و احتمال نفوذ مبارزان مقاومت به درون گروه‌های مزدور تحت حمایت اشغالگران مطرح کرده است.

جزئیات حادثه رفح از زبان رسانه عبری

وب سایت عبری‌زبان «اخبار امنیتی» گزارش داد که نظامیان ارتش صهیونیستی در رفح با نیرو‌های حماس درگیر شده‌اند.

بنا به این گزارش، نیرو‌های امنیتی حماس قصد داشتند با عناصر باند مزدور «یاسر ابوشباب» (شبه نظامیان هم‌سو با رژیم تل‌آویو) درگیر شوند که نظامیان ارتش صهیونیستی حین مداخله هدف کمین قرار گرفتند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: نفوذ امنیتی ، نقض آتش بس
تبادل نظر
