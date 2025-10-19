کارشناس بازار سرمایه گفت: امروز بیشترین ورود پول مربوط به صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۱۶۲ میلیارد تومان بود.

کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تحلیل وضعیت بازار سرمایه امروز پرداخت و گفت: شاخص کل با افزایش ۳۸ هزار و ۸۴۰ واحد، معادل ۱.۲۷ درصد، به رقم ۳ میلیون و ۸۷ هزار و ۸۲۰ واحد رسید شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۷ هزار و ۲۷۱ واحد و رشد ۰.۸۲ درصد، به ۸۹۴ هزار و ۷۸۴ واحد رسید.

او افزود: در رابطه با حجم معاملات سهام و صندوق‌های سهامی، امروز ۳۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون برگه سهم با ارزش معاملاتی ۱۷ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان معامله شد. سرانه خرید هر سهامدار حدود ۸۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سرانه فروش نیز ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.

آسایش ادامه داد: امروز شاهد ورود ۳۰۰ میلیارد تومان پول از سوی اشخاص حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی بودیم. همچنین ۶۳ درصد بازار مثبت بود که به معنای ۵۰۶ نماد مثبت و ۳۷ درصد بازار منفی با ۳۰۳ نماد منفی است.

او همچنین به صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: بیشترین ورود پول مربوط به صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۱۶۲ میلیارد تومان بود و پس از آن، فلزات اساسی با ورود ۱۲۵ میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار گرفتند. در مقابل، بیشترین خروج پول به صنعت زراعت با ۲۴ میلیارد تومان و سپس صنعت تأمین سرمایه و بورس با ۲۱ میلیارد تومان اختصاص داشت.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان اظهار کرد: با توجه به اخبار مربوط به افزایش نرخ ایران خودرو، بازار امروز روند مثبتی داشت، اما در اواخر بازار به دلیل تحولات اخیر، بازار به سمت منفی حرکت کرد.