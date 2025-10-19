در اقدامی غیرمنتظره، فرستاده ویژه ترامپ در دیدار با هیئت اوکراینی خواستار واگذاری منطقه دونتسک به روسیه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - واشنگتن پست گزارش داد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی، هیئت اوکراینی را تحت فشار قرار داده است.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه افزود که ویتکاف از هیئت اوکراینی خواسته است که کنترل جمهوری خلق دونتسک را به روسیه واگذار کند و توضیح داد که این منطقه «اکثریت روس زبان دارد.»

آکسیوس پیش از این گزارش داده بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در دیداری در کاخ سفید در ۱۷ اکتبر به زلنسکی اطلاع داده است که واشنگتن قصد ندارد موشک‌های تاماهاوک را به اوکراین عرضه کند، حداقل فعلاً نه.

این روزنامه توضیح داد که ترامپ به روشنی اعلام کرده است که اولویت او دیپلماسی است و تأمین موشک برای اوکراین می‌تواند این تلاش‌ها را تضعیف کند.

رئیس جمهور پوتین و ترامپ در ۱۶ اکتبر هشتمین تماس تلفنی خود را برگزار کردند که دو ساعت و نیم به طول انجامید. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، از آغاز مقدمات دیدار احتمالی بین دو رئیس جمهور در بوداپست، پایتخت مجارستان خبر داد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیش از این اعلام کرده بود که استفاده از موشک‌های تاماهاک بدون مشارکت مستقیم آمریکا غیرممکن است و تأکید کرده بود که تأمین موشک‌های تاماهاک برای کی‌یف، روند‌های مثبت در حال ظهور در روابط بین روسیه و ایالات متحده را تضعیف می‌کند.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز اظهار داشت که اگر موشک‌های تاماهاک به کی‌یف تحویل داده شود، مسکو به آن پاسخ مناسبی خواهد داد.

منبع: تاس