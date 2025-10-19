در اقدامی غیرمنتظره، فرستاده ویژه ترامپ در دیدار با هیئت اوکراینی خواستار واگذاری منطقه دونتسک به روسیه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - واشنگتن پست گزارش داد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی، هیئت اوکراینی را تحت فشار قرار داده است.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه افزود که ویتکاف از هیئت اوکراینی خواسته است که کنترل جمهوری خلق دونتسک را به روسیه واگذار کند و توضیح داد که این منطقه «اکثریت روس زبان دارد.»

آکسیوس پیش از این گزارش داده بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در دیداری در کاخ سفید در ۱۷ اکتبر به زلنسکی اطلاع داده است که واشنگتن قصد ندارد موشک‌های تاماهاوک را به اوکراین عرضه کند، حداقل فعلاً نه.

این روزنامه توضیح داد که ترامپ به روشنی اعلام کرده است که اولویت او دیپلماسی است و تأمین موشک برای اوکراین می‌تواند این تلاش‌ها را تضعیف کند.

رئیس جمهور پوتین و ترامپ در ۱۶ اکتبر هشتمین تماس تلفنی خود را برگزار کردند که دو ساعت و نیم به طول انجامید. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، از آغاز مقدمات دیدار احتمالی بین دو رئیس جمهور در بوداپست، پایتخت مجارستان خبر داد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیش از این اعلام کرده بود که استفاده از موشک‌های تاماهاک بدون مشارکت مستقیم آمریکا غیرممکن است و تأکید کرده بود که تأمین موشک‌های تاماهاک برای کی‌یف، روند‌های مثبت در حال ظهور در روابط بین روسیه و ایالات متحده را تضعیف می‌کند.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز اظهار داشت که اگر موشک‌های تاماهاک به کی‌یف تحویل داده شود، مسکو به آن پاسخ مناسبی خواهد داد.

منبع: تاس

برچسب ها: استیو ویتکاف ، جنگ اوکراین و روسیه ، جمهوری دونتسک
خبرهای مرتبط
تظاهرات علیه نظامی‌سازی اتحادیه اروپا و درگیری با روسیه در وین
حمله پهپادهای اوکراینی به کارخانه گاز اورنبورگ؛ آتش‌سوزی در تأسیسات انرژی روسیه
اتریش از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه حمایت می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نقض آتش‌بس در سراسر غزه؛ نتانیاهو به دنبال بهانه برای از سرگیری نسل‌کشی
حماس ادعای آمریکا درباره نقض آتش‌بس را رد کرد
القسام از کشف جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر خبر داد
خونین‌ترین روز پس از آتش‌بس؛ بیش از ۴۵ فلسطینی در غزه شهید شدند
امکان معامله بگرام محال است؛ آمریکا به دنبال اسارت جهان است
افزایش ۳۰ درصدی خروج اتباع غیرمجاز از مرز دوغارون
کاروان تکواندوکاران افغانستان عازم بحرین و چین
تأکید ایران بر ظرفیت‌های طلایی معادن افغانستان برای سرمایه‌گذاری
آکسیوس: واشنگتن از حملات امروز رژیم اسرائیل در غزه مطلع بوده است
امضای تفاهم‌نامه‌های یک میلیون دلاری برای حمایت از مهاجران
آخرین اخبار
خونین‌ترین روز پس از آتش‌بس؛ بیش از ۴۵ فلسطینی در غزه شهید شدند
ارتش صهیونیستی مدعی شد اجرای آتش‌بس را از سر گرفته است
فایننشال تایمز: ترامپ اصرار داشت زلنسکی شروط پوتین را بپذیرد یا با خطر نابودی رو به رو شود
آکسیوس: گذرگاه رفح از فردا صبح بازگشایی می‌شود
سفر هیئت حماس به مصر برای پیگیری اجرای توافق آتش‌بس
کاروان تکواندوکاران افغانستان عازم بحرین و چین
رژیم اسرائیل ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را متوقف می‌کند
امکان معامله بگرام محال است؛ آمریکا به دنبال اسارت جهان است
افزایش ۳۰ درصدی خروج اتباع غیرمجاز از مرز دوغارون
تأکید ایران بر ظرفیت‌های طلایی معادن افغانستان برای سرمایه‌گذاری
امضای تفاهم‌نامه‌های یک میلیون دلاری برای حمایت از مهاجران
حماس: اشغالگران را کاملاً مسئول هرگونه وخامت یا فروپاشی توافق می‌دانیم
آکسیوس: واشنگتن از حملات امروز رژیم اسرائیل در غزه مطلع بوده است
القسام از کشف جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر خبر داد
حمله رژیم اسرائیل به اردوگاه نصیرات؛ ۳ فلسطینی به شهادت رسیدند
حماس ادعای آمریکا درباره نقض آتش‌بس را رد کرد
نقض آتش‌بس در سراسر غزه؛ نتانیاهو به دنبال بهانه برای از سرگیری نسل‌کشی
گردان‌های قسام: اطلاعی از درگیری‌ها در رفح نداریم
آلمان سفیر خود را از گرجستان فراخواند
ترسیم «خط زرد» در غزه؛ اسرائیل ۵۳ درصد از نوار غزه را منطقه نظامی اعلام کرد
تحویل پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
جزئیات سرقت جواهرات گرانقیمت از موزه لوور پاریس
فرودگاه مونیخ آلمان پس از گزارش‌های مربوط به پهپاد‌ها بسته شد
حمله سایبری بلندمدت آمریکا به زیرساخت حیاتی زمان‌سنجی چین
غیبت شینزو آبه، بحران تازه در روابط واشینگتن و شرق
واشنگتن پست: ویتکاف هیئت اوکراینی را برای دادن امتیاز در دونتسک تحت فشار قرار داد
نفوذ امنیتی بزرگ در رفح؛ کشته و زخمی شدن تعدادی نظامی اسرائیلی 
بزرگراه اصلی کالیفرنیا به دلیل رزمایش تیراندازی زنده ارتش آمریکا مسدود شد
واکنش حماس به ادعای نقض آتش‌بس در رفح
بن گویر از نتانیاهو خواست تا جنگ در غزه را «به طور کامل از سر بگیرد»