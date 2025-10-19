پیش از این، بسیاری از مستأجران با مشکل بازپس‌گیری ودیعه مسکن خود مواجه بودند که بررسی‌ها حاکی از رفع این مشکل از طریق سامانه «خودنویس» است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محسن فتحی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه «خودنویس» یکی از مهم‌ترین سامانه‌ها در حوزه بازار مسکن به شمار می‌رود که طی دو سال گذشته، بررسی‌ها و آمارها نشان می‌دهد توانسته است بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه بازار اجاره را رفع کند. به طوری که مستأجران می‌توانند پیش از مراجعه به ملک، از طریق سامانه‌های جانبی متصل به خودنویس، سابقه اجاره ملک و نرخ‌های رایج آن منطقه را بررسی کرده و میزان قیمت اجاره را استعلام کنند.

وی ادامه داد: سامانه «خودنویس» با اطمینان‌بخشی از ثبت رسمی مبلغ ودیعه، می‌تواند ریسک بازپس‌گیری آن را در پایان قرارداد کاهش دهد.

او با بیان اینکه سامانه خودنویس ثبت قراردادهای مسکن را ساده‌سازی کرده است، گفت: با اجرای این طرح شاهد آن هستیم که نقش واسطه‌ها در این حوزه کم‌رنگ‌تر شده است.

وی افزود: این سامانه باعث شده است که سفته‌بازی در بازار مسکن، به‌ویژه در بخش اجاره، کاهش یابد. پیش از این، با استفاده از اطلاعات ناقص و دستکاری‌شده، انتظاراتی شکل می‌گرفت؛ به طوری که سفته‌بازان با اجاره دادن ملک در طول سال و سپس افزایش شدید قیمت در زمان تمدید، سودهای کلانی کسب می‌کردند که در حال حاضر بساط تمامی این امور برچیده شده است.

وی تصریح کرد: سامانه «خودنویس» می‌تواند با ثبت دقیق تاریخ شروع و پایان قرارداد و نرخ اجاره، دو شاخص مهم برای نظارت فراهم سازد که همین امر خود بازار را به سمت آرامش هدایت می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه «خودنویس» به‌طور مستقیم باعث کاهش قیمت اجاره نخواهد شد، اما با ایجاد شفافیت و فراهم آوردن ابزارهای تحلیلی قوی، زمینه را برای مهار رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و منطقی‌سازی نرخ‌های اجاره در بلندمدت فراهم می‌آورد. این یک انقلاب در زیرساخت داده‌های ملکی است که موفقیت آن وابسته به اراده سیاسی برای الزام‌آور ساختن استفاده از آن است.

برچسب ها: مسکن ، ساخت وساز
خبرهای مرتبط
مشاوران املاک: بازار مسکن قفل شده است / کاهش قیمتی نداشته‌ایم
عقب‌ماندگی در صنعت اجاره / سرپرستان خانوار در اولویت مسکن استیجاری
روند رو به رشد ثبت اطلاعات در سامانه املاک واسکان/ کم کاری ۴ دستگاه در اتصال به سامانه املاک واسکان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴
ریزش قیمت ارز‌ها در مرکز مبادله/ نوسان در بازار طلای تهران
طرح فروش خودرو‌های وارداتی دوشنبه ۲۸ مهر آغاز می‌شود
۲۱ کیلوگرم شمش در حراج امروز مرکز مبادله معامله شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز سه‌شنبه
آخرین اخبار
طرح فروش خودرو‌های وارداتی دوشنبه ۲۸ مهر آغاز می‌شود
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز سه‌شنبه
۲۱ کیلوگرم شمش در حراج امروز مرکز مبادله معامله شد
ریزش قیمت ارز‌ها در مرکز مبادله/ نوسان در بازار طلای تهران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴
نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان مهرماه اعلام می‌شود
تشکیل ۸۷ هزار پرونده تخلفاتی در حوزه اصناف کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۷ مهر ماه
رفع مشکل بازپس‌گیری ودیعه مسکن از طریق سامانه خودنویس
ورود نقدینگی حقیقی‌ها با لیدری خودرو
قطعی‌سازی بیش از ۸ میلیون پرونده صاحبان مشاغل بدون دریافت اظهارنامه مالیاتی
آغاز آزمایشی تولید بدون کارخانه در کشور
نصب پنل‌های خورشیدی در نیروگاه ۱۵.۲ مگاواتی آغاز شد
اعتقادی به بازار ارز آزاد نداریم/ فراتر از بودجه منابع ارزی به کشاورزی تخصیص داده‌ایم
افزایش بیش از ۳۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
علت متفاوت بودن قیمت کالا با قیمت فاکتور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای چیست؟
تولید خرما به یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن می رسد
۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است
۸.۳ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی تامین شد
واردات سالیانه کالا‌های اساسی بخش کشاورزی به ۲۲ میلیون تن رسید
اعلام لیست جدید قیمت محصولات ایران خودرو
ماجرای کمبود مجدد شیرخشک نوزاد چیست؟
اصلاح نظام ارزش معاملاتی املاک در بافت‌های فرسوده کلید خورد
امروز حراج شمش طلا مرکز مبادله برگزار می‌شود
صورت‌حساب کاغذی از اول دی‌ماه اعتبار مالیاتی ندارد
ذخایر طلای بانک مرکزی افزایش یافت
حجم آب موجود مخازن سد‌ها نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش یافته است
عقب‌ماندگی در صنعت اجاره / سرپرستان خانوار در اولویت مسکن استیجاری
بارورسازی ابرها؛ یک راه حل موقت یا راهکار پایدار؟
کشت پاییزه با تاخیر آغاز می‌شود