باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محسن فتحی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه «خودنویس» یکی از مهم‌ترین سامانه‌ها در حوزه بازار مسکن به شمار می‌رود که طی دو سال گذشته، بررسی‌ها و آمارها نشان می‌دهد توانسته است بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه بازار اجاره را رفع کند. به طوری که مستأجران می‌توانند پیش از مراجعه به ملک، از طریق سامانه‌های جانبی متصل به خودنویس، سابقه اجاره ملک و نرخ‌های رایج آن منطقه را بررسی کرده و میزان قیمت اجاره را استعلام کنند.

وی ادامه داد: سامانه «خودنویس» با اطمینان‌بخشی از ثبت رسمی مبلغ ودیعه، می‌تواند ریسک بازپس‌گیری آن را در پایان قرارداد کاهش دهد.

او با بیان اینکه سامانه خودنویس ثبت قراردادهای مسکن را ساده‌سازی کرده است، گفت: با اجرای این طرح شاهد آن هستیم که نقش واسطه‌ها در این حوزه کم‌رنگ‌تر شده است.

وی افزود: این سامانه باعث شده است که سفته‌بازی در بازار مسکن، به‌ویژه در بخش اجاره، کاهش یابد. پیش از این، با استفاده از اطلاعات ناقص و دستکاری‌شده، انتظاراتی شکل می‌گرفت؛ به طوری که سفته‌بازان با اجاره دادن ملک در طول سال و سپس افزایش شدید قیمت در زمان تمدید، سودهای کلانی کسب می‌کردند که در حال حاضر بساط تمامی این امور برچیده شده است.

وی تصریح کرد: سامانه «خودنویس» می‌تواند با ثبت دقیق تاریخ شروع و پایان قرارداد و نرخ اجاره، دو شاخص مهم برای نظارت فراهم سازد که همین امر خود بازار را به سمت آرامش هدایت می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه «خودنویس» به‌طور مستقیم باعث کاهش قیمت اجاره نخواهد شد، اما با ایجاد شفافیت و فراهم آوردن ابزارهای تحلیلی قوی، زمینه را برای مهار رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و منطقی‌سازی نرخ‌های اجاره در بلندمدت فراهم می‌آورد. این یک انقلاب در زیرساخت داده‌های ملکی است که موفقیت آن وابسته به اراده سیاسی برای الزام‌آور ساختن استفاده از آن است.