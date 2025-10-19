باشگاه خبرنگاران جوان _ رییس پلیس راه استان البرز گفت: از ساعت ۲۲ امشب، تردد در محور کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال متوقف میشود و عبور و مرور تنها برای ساکنان محلی و خودروهای دارای مجوز دسترسی امکانپذیر خواهد بود.
سرهنگ پیمان کرمیافزود: این تصمیم بهمنظور حفظ ایمنی عشایر در حال کوچ و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی ناشی از تردد احشام در محدوده کندوان اتخاذ شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به این شرایط، آزادراه تهران - شمال نیز بهطور کامل مسدود خواهد بود.
کرمی از رانندگان و مسافران خواست با رعایت توصیههای ایمنی، از سفرهای غیرضروری در این محور خودداری کرده و برای تردد به استان مازندران از مسیرهای جایگزین هراز، فیروزکوه و رشت استفاده کنند.
