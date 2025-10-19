باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلمکوتاه تهران در آغاز اولین نشست تخصصی ۲۰۴۲ در اولین روز از این دوره جشنواره با احترام به روح شهدای جنگ ۱۲ روزه، عنوان کرد: خیلی خوشآمدید. بسیار خوشحالم و مفتخرم که چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در این ساعت و در این زمان، به افتخار حضور شما آغاز میشود. چند نکته را لازم میدانم عرض کنم؛ قاعدتاً ما در این دوره افتتاحیه رسمی بهمعنای مرسوم نداریم، اما انشاءالله در اختتامیه جشنواره برنامهای باشکوه پیشبینی کردهایم و امیدوارم در آن مراسم در خدمت همه شما عزیزان باشیم.
او افزود: نکته اول این است که خوشحالی و خرسندی خودم را از کار در کنار همکاران عزیزی که با تلاش شبانهروزیشان باعث شدند امروز جشنواره آغاز شود، ابراز کنم. نکته دوم، حضور استاد و برادر بزرگترم جناب آقای فرهاد توحیدی است؛ بسیار خرسندم که جشنواره فیلم کوتاه امسال با حضور ایشان آغاز میشود و نکته سوم، اندوه عمیق ما در روزهای اخیر است بهدلیل از دست دادن زندهیاد ناصـر تقوایی؛ بیتردید یکی از بزرگترین نامهای تاریخ هنر این سرزمین. جای ایشان همیشه سبز خواهد بود، بهخاطر آثار درخشان، اندیشههای ماندگار و صداقتی که در ارتباط با جهان پیرامون و با سینما داشتند.
دبیر چهلودومین جشنواره فیلمکوتاه تهران، در ادامه از آرش رصافی بر صحنه دعوت کرد و گفت: امسال بزرگداشت این استاد را برگزار میکنیم چرا که از معلمان باسابقه انجمن هستند؛ بسیاری از فیلمسازان جوان در کنار ایشان رشد کردند و خودشان نیز همچنان بهعنوان فیلمساز و معلمی پویا فعالاند. بزرگداشت امسال، ادای دینی به سالها فعالیت ایشان است و مطمئنم از این پس شاهد آثار بیشتری از آقای رصافی خواهیم بود.
شعیبی در ادامه از محمدرسول صادقی، مشاور دبیر و مدیر اجرایی جشنواره و همچنین از عالیه هاشمی معاون آموزش انجمن و مدیر بخش نشستهای ۲۰۴۲ دعوت کرد تا روی صحنه بیایند و از آنها قدردانی کرد و اذعان داشت: برگزاری بیست نشست تخصصی جشنواره حاصل تلاش معاونت آموزش است. پیشاپیش از زحمات وحید رونقی و حمیدرضا مدقق که اجرای نشستهای تخصصی را برعهده دارند نیز سپاسگزارم که قبول زحمت کردند. راستش را بخواهید، حسرت میخورم که بهدلیل درگیریهای اجرایی، نمیتوانم در نشستها حضور کامل داشته باشم، اما مطمئنم با حضور شما و استادان ارجمندی که در این جلسات شرکت دارند، دورهای پربار خواهیم داشت.
او در پایان بیان کرد: از میان همکاران، عطا مجابی، مدیر بینالملل جشنواره و سیدغلامرضا نعـمتی نیز درگیر امور اداری این رویداد هستند و انشاءالله نتیجه فعالیتهایشان را در روزهای جشنواره خواهیم دید. در پایان لازم میدانم اشاره کنم که فضای بصری زیبایی که امسال در جشنواره میبینید، حاصل زحمات یکی از استادان بزرگ هنرهای تجسمی و گرافیک، آقای امرالله فرهادی است. امیدوارم یکی از دوستان ایشان نیز در جمع ما حضور داشته باشند.
دبیر جشنواره با حضور در اولین سانس نمایش آثار بخش مقاومت و بخش ویژه «وطن به روایت من» اکران آثار در سالنهای این دوره جشنواره را نیز با احترام به قهرمانان مقاومت، آغاز خواهد کرد.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران از امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ تا جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال برگزار میشود.