بهروز شعیبی دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران با حضور در اولین نشست تخصصی ۲۰۴۲، رسماً دوره چهل و دوم این رویداد را آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران در آغاز اولین نشست تخصصی ۲۰۴۲ در اولین روز از این دوره جشنواره با احترام به روح شهدای جنگ ۱۲ روزه، عنوان کرد: خیلی خوش‌آمدید. بسیار خوشحالم و مفتخرم که چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در این ساعت و در این زمان، به افتخار حضور شما آغاز می‌شود. چند نکته را لازم می‌دانم عرض کنم؛ قاعدتاً ما در این دوره افتتاحیه رسمی به‌معنای مرسوم نداریم، اما ان‌شاءالله در اختتامیه جشنواره برنامه‌ای باشکوه پیش‌بینی کرده‌ایم و امیدوارم در آن مراسم در خدمت همه شما عزیزان باشیم.

او افزود: نکته‌ اول این است که خوشحالی و خرسندی خودم را از کار در کنار همکاران عزیزی که با تلاش شبانه‌روزی‌شان باعث شدند امروز جشنواره آغاز شود، ابراز کنم. نکته‌ دوم، حضور استاد و برادر بزرگ‌ترم جناب آقای فرهاد توحیدی است؛ بسیار خرسندم که جشنواره فیلم کوتاه امسال با حضور ایشان آغاز می‌شود و نکته‌ سوم، اندوه عمیق ما در روزهای اخیر است به‌دلیل از دست دادن زنده‌یاد ناصـر تقوایی؛ بی‌تردید یکی از بزرگ‌ترین نام‌های تاریخ هنر این سرزمین. جای ایشان همیشه سبز خواهد بود، به‌خاطر آثار درخشان، اندیشه‌های ماندگار و صداقتی که در ارتباط با جهان پیرامون و با سینما داشتند.

دبیر چهل‌ودومین جشنواره فیلم‌کوتاه تهران، در ادامه از آرش رصافی بر صحنه دعوت کرد و گفت: امسال بزرگداشت این استاد را برگزار می‌کنیم چرا که از معلمان باسابقه انجمن هستند؛ بسیاری از فیلم‌سازان جوان در کنار ایشان رشد کردند و خودشان نیز همچنان به‌عنوان فیلم‌ساز و معلمی پویا فعال‌اند. بزرگداشت امسال، ادای دینی به سال‌ها فعالیت ایشان است و مطمئنم از این پس شاهد آثار بیشتری از آقای رصافی خواهیم بود.

شعیبی در ادامه از محمدرسول صادقی، مشاور دبیر و مدیر اجرایی جشنواره و همچنین از عالیه هاشمی معاون آموزش انجمن و مدیر بخش نشست‌های ۲۰۴۲ دعوت کرد تا روی صحنه بیایند و از آن‌ها قدردانی کرد و اذعان داشت: برگزاری بیست نشست تخصصی جشنواره حاصل تلاش معاونت آموزش است. پیشاپیش از زحمات وحید رونقی و حمیدرضا مدقق که اجرای نشست‌های تخصصی را برعهده دارند نیز سپاسگزارم که قبول زحمت کردند. راستش را بخواهید، حسرت می‌خورم که به‌دلیل درگیری‌های اجرایی، نمی‌توانم در نشست‌ها حضور کامل داشته باشم، اما مطمئنم با حضور شما و استادان ارجمندی که در این جلسات شرکت دارند، دوره‌ای پربار خواهیم داشت.

او در پایان بیان کرد: از میان همکاران، عطا مجابی، مدیر بین‌الملل جشنواره و سیدغلامرضا نعـمتی نیز درگیر امور اداری این رویداد هستند و ان‌شاءالله نتیجه فعالیت‌هایشان را در روزهای جشنواره خواهیم دید. در پایان لازم می‌دانم اشاره کنم که فضای بصری زیبایی که امسال در جشنواره می‌بینید، حاصل زحمات یکی از استادان بزرگ هنرهای تجسمی و گرافیک، آقای امرالله فرهادی است. امیدوارم یکی از دوستان ایشان نیز در جمع ما حضور داشته باشند.

دبیر جشنواره با حضور در اولین سانس نمایش آثار بخش مقاومت و بخش ویژه «وطن به روایت من» اکران آثار در سالن‌های این دوره جشنواره را نیز با احترام به قهرمانان مقاومت، آغاز خواهد کرد.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ تا جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال برگزار می‌شود.

برچسب ها: جشنواره فیلم کوتاه تهران ، فیلم کوتاه
خبرهای مرتبط
«او اینجا نیست» جایزه کارگردانی جشنواره ایسلند را از آن خود کرد
نشست رسانه‌ای چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه
نشست خبری جشنواره فیلم کوتاه تهران؛
بهروز شعیبی: بخش مقاومت به جشنواره فیلم کوتاه اضافه شد/ اکران آثار فیلمسازان نامدار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۰
۰
پاسخ دادن
«عبد کریم» روایتی از زندگی آیت‌الله میرزا عبدالکریم حق‌شناس
صالحی امیری: روایت ایران از زبان دیگران تأثیرگذارتر است
توجه ویژه «ایران جان» به معرفی ظرفیت‌های مغفول‌مانده
آخرین اخبار
صالحی امیری: روایت ایران از زبان دیگران تأثیرگذارتر است
توجه ویژه «ایران جان» به معرفی ظرفیت‌های مغفول‌مانده
«عبد کریم» روایتی از زندگی آیت‌الله میرزا عبدالکریم حق‌شناس
موزه «لوور» سرقت و تعطیل شد
جشنواره فیلم کوتاه تهران، سکوی پرتابی برای فیلمسازان جوان ایرانی است
«بچه مردم» و «غریزه» اکران می‌شوند
فصل دوم مجموعه تلویزیونی «مشاور» به زودی از شبکه دو سیما
آغاز جشنواره چهل‌ودوم فیلم کوتاه با احترام به شهدای جنگ ۱۲ روزه
به جای اسلاید بگویید پردک
فراخوان «جایزه کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت» منتشر شد
تجربه موفق «پایتخت» و «نون خ» می‌تواند در استان فارس تکرار شود
تمرکز بر پیوند ایرانیان خارج از کشور و بازسازی تصویر جهانی ایران
نماینده کشورمان در مسابقه‌های بین‌المللی قرآن روسیه رتبه نخست را کسب کرد
روایت بلاگر آمریکایی از سفر به ایران پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
فصل دوم سریال «باشگاه کمانگیری مدرسه کازمای» برای شبکه امید