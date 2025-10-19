باشگاه خبرنگاران جوان - در روز نخست مسابقات پنچاک سیلات دو نماینده کشورمان به مصاف حریفان رفتند که علیرضا مرتاضی نماینده وزن منهای ۶۳ کیلو گرم آقایان موفق شد مقتدرانه جاسم السابایی از کشور میزبان را با نتیجه ۴۶بر ۳ شکست داده و به دور بعد راه یابد.

در بخش بانوان نیز نازنین فاطمه کلاسنگیانی در وزن منهای ۵۵ کیلو گرم بانوان در مبارزه با ایرم کاربیو حریف با تجربه فیلیپینی در مجموع سه راند مبارزه با نتیجه ۳۶ بر ۲۲ باخت و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

مسابقات نیم نهایی و نهایی فردا برگزار می‌شود.

علیرضا مرتاضی: امیدوارم خوشرنگ‌ترین مدال را کسب و دل مردم را شاد کنم

علیرضا مرتاضی نماینده وزن منهای ۶۳ کیلوگرم گرم پنچاک سیلات آقایان گفت:خدا را شکر توانستم مقتدرانه حریف میزبان را شکست دهم و ضمن راهیابی به دور بعد باید به مصاف برنده مسابقه هند و قزاقستان بروم.

وی ادامه داد:هر چند این رشته دیر به بازی‌های آسیایی جوانان اضافه شد ولی ما تمام تلاشمان را کردیم تا برای این مسابقات آماده شویم و امیدوارم با کسب مدال خوش رنگ این مسابقات، دل مردم کشورم را شاد کنم.

نازنین فاطمه کلاسنگیانی:مقداری طول کشید تا بخودم بیایم

نازنین فاطمه کلا سنگیانی در خصوص مبارزه امروز خود گفت:این میدان تجربه بسیار خوبی برای من بود و در راند اول تا بخودم بیایم یک مقدار طول کشید و در راند سوم تلاش خوبی کردم ولی زمان به اندازه کافی نبود و نتوانستم تفاضل امتیاز را برطرف کنم.

وی گفت: پنچاک سیلات هر چند دیر به بازی‌ها اضافه شد ولی تمرینات خوبی داشتیم و از مربیان خودم تشکر می‌کنم و امیدوارم که در رویداد‌های بعدی جبران کنم.