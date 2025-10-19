علیرضا مرتاضی نماینده وزن منهای ۶۳ کیلوگرم کشورمان در رقابت‌های پنچاک سیلات بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ با غلبه بر جاسم السابایی از میزبان به نخستین برد خود و کاروان ایران دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز نخست مسابقات پنچاک سیلات دو نماینده کشورمان به مصاف حریفان رفتند که علیرضا مرتاضی نماینده وزن منهای ۶۳ کیلو گرم آقایان موفق شد مقتدرانه جاسم السابایی از کشور میزبان را با نتیجه ۴۶بر ۳ شکست داده و به دور بعد راه یابد.

در بخش بانوان نیز نازنین فاطمه کلاسنگیانی در وزن منهای ۵۵ کیلو گرم بانوان در مبارزه با ایرم کاربیو حریف با تجربه فیلیپینی در مجموع سه راند مبارزه با نتیجه ۳۶ بر ۲۲ باخت و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

مسابقات نیم نهایی و نهایی فردا برگزار می‌شود.

علیرضا مرتاضی: امیدوارم خوشرنگ‌ترین مدال را کسب و دل مردم را شاد کنم

علیرضا مرتاضی نماینده وزن منهای ۶۳ کیلوگرم گرم پنچاک سیلات آقایان گفت:خدا را شکر توانستم مقتدرانه حریف میزبان را شکست دهم و ضمن راهیابی به دور بعد باید به مصاف برنده مسابقه هند و قزاقستان بروم.

وی ادامه داد:هر چند این رشته دیر به بازی‌های آسیایی جوانان اضافه شد ولی ما تمام تلاشمان را کردیم تا برای این مسابقات آماده شویم و امیدوارم با کسب مدال خوش رنگ این مسابقات، دل مردم کشورم را شاد کنم.

نازنین فاطمه کلاسنگیانی:مقداری طول کشید تا بخودم بیایم

نازنین فاطمه کلا سنگیانی در خصوص مبارزه امروز خود گفت:این میدان تجربه بسیار خوبی برای من بود و در راند اول تا بخودم بیایم یک مقدار طول کشید و در راند سوم تلاش خوبی کردم ولی زمان به اندازه کافی نبود و نتوانستم تفاضل امتیاز را برطرف کنم.

وی گفت: پنچاک سیلات هر چند دیر به بازی‌ها اضافه شد ولی تمرینات خوبی داشتیم و از مربیان خودم تشکر می‌کنم و امیدوارم که در رویداد‌های بعدی جبران کنم.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، پنچاک سیلات
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی جوانان- بحرین؛
مهسا برزگر به مدال برنز بسنده کرد
برنامه مسابقات ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
بازی‌های آسیایی جوانان - بحرین
ملی پوش پنچاک سیلات:آمده‌ایم تا مردم کشورمان را خوشحال کنیم
حضور ناگهانی پنچاک سیلات ایران در بازی‌های آسیایی بحرین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برانکو مذاکره با پرسپولیس را تایید کرد
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
باید بهترین مدیرعامل را برای پرسپولیس بگذارند/ هیئت مدیره مشکلات هاشمیان را برطرف کند
مهسا برزگر به مدال برنز بسنده کرد
اعتراض استقلال به تغییر ساعت بازی با فجر؛ تصمیمات خلق‌الساعه همیشه گریبان‌مان را می‌گیرد
الوحدات با ۳ غایب بزرگ برابر استقلال
شروع مقتدرانه کبدی پسران مقابل تایلند
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی
گزینه ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران مربی سامپدوریا شد
آخرین اخبار
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم والیبال دختران قدم نخست را محکم برداشت
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی
گزینه ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران مربی سامپدوریا شد
تاتنهام ۱ - ۲ استون ویلا/ روند برد‌های متوالی شاگردان امری ادامه یافت
باید بهترین مدیرعامل را برای پرسپولیس بگذارند/ هیئت مدیره مشکلات هاشمیان را برطرف کند
دستیار مورد نظر قلعه نویی، مربی سمپدوریا شد
مبینا حیدری دهمین کاراته کای ایران در مسابقات قهرمانی جهان
اعتراض استقلال به تغییر ساعت بازی با فجر؛ تصمیمات خلق‌الساعه همیشه گریبان‌مان را می‌گیرد
اسب تولید کننده ایرانی، گرانترین خرید حراجی مشهور فرانسوی
برتری هندبال پسران ایران مقابل تایلند
برانکو مذاکره با پرسپولیس را تایید کرد
مهسا برزگر به مدال برنز بسنده کرد
شروع مقتدرانه کبدی پسران مقابل تایلند
الوحدات با ۳ غایب بزرگ برابر استقلال
نخستین شکست فصل یووه برابر شگفتی‌ساز سری‌ آ
ایران با ۷ مدال در جایگاه ششم قرار گرفت
دسترسی رایگان به اماکن ورزشی در سراسر کشور به مناسبت هفته تربیت‌بدنی
پیروزی نانسی با درخشش محمد امینی
مرتاضی نماینده پنچاک سیلات از سد حریف بحرینی گذشت
رویارویی شمالی‌ها در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال
۲۲ بازیکن اعزامی تیم ملی فوتبال بانوان، از سوی جعفری مشخص شد
تغییر ساعت دیدار فجر سپاسی - استقلال
دو بازیکن خیال ساپینتو را برای دیدار با الوحدات راحت کردند
دنیامالی: آماده تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری با ژاپن هستیم
نتایج رقابت‌های ژیمناستیک هنری بانوان باشگاه‌های کشور
خبر خوش درباره وینگر ازبکستانی استقلال
پایان کار ملی‌پوشان روئینگ با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز
برنامه مسابقات ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین