مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: داروهای آهن برای ۴۰ درصد دانش آموزان متوسطه اول و تمام دانش‌آموزان متوسطه دوم توزیع می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - دوران نوجوانی یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین مراحل زندگی هر انسان است؛ دورانی که رشد جسمی و ذهنی به سرعت صورت می‌گیرد و نیاز بدن به مواد مغذی و ریزمغذی‌ها افزایش می‌یابد. یکی از مهم‌ترین این مواد، آهن است؛ عنصری حیاتی که نقش اساسی در خون‌سازی، حفظ انرژی، شادابی و تمرکز ذهنی دارد. متأسفانه مطالعات نشان داده که درصد قابل توجهی از دانش‌آموزان، به‌ویژه دختران نوجوان، با کمبود آهن و کم‌خونی ناشی از آن مواجه هستند. این مسئله می‌تواند آثار منفی متعددی بر سلامت، یادگیری، و کیفیت زندگی آنان بر جای گذارد.

در همین راستا اعظم گودرزی مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت بهداشت در راستای ترویج سلامت دانش آموزان  متوسطه اول و دوم دختران طرح توزیع مکمل یاری را اجرا می کند.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که داروهای آهن برای ۴۰ درصد دانش آموزان متوسطه اول توزیع می‌شود؛ افزود: ۱۰۰ درصد دانش‌آموزان متوسطه دوم تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

گودرزی توصیه  کرد: والدین باید فرزندان خود را قانع کنند تا این داروها را مصرف کنند.

با توجه به اهمیت تأمین آهن در دوران نوجوانی و نقش مستقیم آن در سلامت جسمی، روحی و تحصیلی دانش‌آموزان، اجرای طرح توزیع قرص آهن در مدارس اقدامی ارزشمند و ضروری به شمار می‌آید. این برنامه نه‌تنها در پیشگیری از کم‌خونی و عوارض ناشی از آن مؤثر است، بلکه زمینه‌ساز ارتقای سطح آگاهی تغذیه‌ای دانش‌آموزان و خانواده‌ها نیز است. فرهنگ‌سازی، آموزش صحیح و ایجاد نگرش مثبت نسبت به مصرف مکمل‌های آهن، از عوامل کلیدی تداوم و اثربخشی این برنامه است.

آموزش و پرورش در هفته‌ای که گذشت؛
تهیه سند پشتیبان برای قانون شوراهای آموزش و پرورش/ تغییر در نحوه ارزشیابی نمرات دانش آموزان پایه دهم
تامین کیفیت قرص های آهن مدارس زیر نظر وزارت بهداشت/ بروز مشکلات احتمالی ناشی از آماده نبودن بدن است
ضیاءالدینی به باشگاه خبرنگاران خبر داد:
توزیع ویتامین D در مدارس 12استان کشور/ عرضه ماهیانه 4قرص آهن در بین دانش آموزان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
سلام
میگن این داروروی دندونهاتاثیربدمیزاره
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
بچه واسه جبران کمبود آهنش باید گوشت قرمز بخوره نه از این سن قرص آهن بخوره پدر معده ش رو در بیاره فردا
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
اینم مثل همون توزیع شیر دیگه...؟؟؟!
۰
۳
پاسخ دادن
