باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - دوران نوجوانی یکی از حساسترین و سرنوشتسازترین مراحل زندگی هر انسان است؛ دورانی که رشد جسمی و ذهنی به سرعت صورت میگیرد و نیاز بدن به مواد مغذی و ریزمغذیها افزایش مییابد. یکی از مهمترین این مواد، آهن است؛ عنصری حیاتی که نقش اساسی در خونسازی، حفظ انرژی، شادابی و تمرکز ذهنی دارد. متأسفانه مطالعات نشان داده که درصد قابل توجهی از دانشآموزان، بهویژه دختران نوجوان، با کمبود آهن و کمخونی ناشی از آن مواجه هستند. این مسئله میتواند آثار منفی متعددی بر سلامت، یادگیری، و کیفیت زندگی آنان بر جای گذارد.
در همین راستا اعظم گودرزی مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت بهداشت در راستای ترویج سلامت دانش آموزان متوسطه اول و دوم دختران طرح توزیع مکمل یاری را اجرا می کند.
مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که داروهای آهن برای ۴۰ درصد دانش آموزان متوسطه اول توزیع میشود؛ افزود: ۱۰۰ درصد دانشآموزان متوسطه دوم تحت پوشش قرار گرفتهاند.
گودرزی توصیه کرد: والدین باید فرزندان خود را قانع کنند تا این داروها را مصرف کنند.
با توجه به اهمیت تأمین آهن در دوران نوجوانی و نقش مستقیم آن در سلامت جسمی، روحی و تحصیلی دانشآموزان، اجرای طرح توزیع قرص آهن در مدارس اقدامی ارزشمند و ضروری به شمار میآید. این برنامه نهتنها در پیشگیری از کمخونی و عوارض ناشی از آن مؤثر است، بلکه زمینهساز ارتقای سطح آگاهی تغذیهای دانشآموزان و خانوادهها نیز است. فرهنگسازی، آموزش صحیح و ایجاد نگرش مثبت نسبت به مصرف مکملهای آهن، از عوامل کلیدی تداوم و اثربخشی این برنامه است.