باشگاه خبرنگاران جوان - چهاردهمین جلسه شورای صنفی نمایش امروز یکشنبه ۲۷مهر ماه ۱۴۰۴ در خانه سینما با حضور مهدی کرم‌پور(دبیر شورای صنفی نمایش، مرتضی شایسته (نماینده انجمن پخش‌کنندگان) ، محمدرضا صابری و هادی اسماعیلی (نمایندگان انجمن سینماداران)، اصغر نعیمی (نماینده کانون کارگردانان)، مجتبی بهزادیان (مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم) و مجتبی شریعت (نماینده سامانه سمفا) برگزار شد.

در این جلسه طبق اعلام روابط عمومی خانه سینما مصوب شد؛ فیلم‌های« بچه مردم» به سرگروهی پردیس سینمایی فرهنگ با پخش شهر فرنگ و « غریزه» در گروه آزاد با پخش عامریان فیلم از چهارشنبه ۳۰ مهرماه اکران شوند.