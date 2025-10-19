رئیس جمهور گفت: سینماگران جوان کشور چشم‌انداز درخت پربار ایران فرهنگی را با اندیشه پویای خود ترسیم می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت افتتاح جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با بیان اینکه جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، پرجوان‌ترین جشنواره سینمایی کشور، پنجره‌ای است که افق امید و آینده‌ای وجدآفرین برای ایران را می‌نمایاند، تصریح کرد: با افتخار امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ جشنواره فیلم کوتاه تهران را افتتاح می‌کنیم.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

«جوانان عزیز، سینماگران خوش‌آتیه این سرزمین، بدانید که همه ما چشم‌انداز فردای درخت پربار ایران فرهنگی و قدرت معنایی ایران را امروز با همین برگ‌های سبز و اندیشه‌های جوان و ذوق و خلاقیت پویای شما که یگانه‌اید، ترسیم می‌کنیم.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، پرجوان‌ترین جشنواره سینمایی کشور، پنجره‌ای است که افق امید و آینده‌ای وجدآفرین برای ایران را می‌نمایاند. با افتخار امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ جشنواره فیلم کوتاه تهران را افتتاح می‌کنیم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران»

برچسب ها: جشنواره فیلم فجر ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
پزشکیان: معیشت مردم بر هر موضوع دیگری اولویت دارد
مسجد و امامان جماعت باید طبیب روحانی افراد باشند
نشست سران قوا برگزار شد
پزشکیان: حتی اگر کسی مرتکب خلافی شد، ذره‌ای از حقوقش تضییع نشود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پزشکیان: معیشت مردم بر هر موضوع دیگری اولویت دارد
نتانیاهو با نقض آتش‌بس سعی دارد کابینه خود را راضی نگه دارد/ مسیر طوفان الاقصی پشیمانی ندارد
اعلام آمادگی سپاه برای تقویت پیوند‌های راهبردی با نیرو‌های مسلح یمن
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به شکنجه یکی از اتباع سوئدی حامی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی
گزارش عراقچی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با تحریم‌ها
حاجی بابایی: پایه‌گذاری پارلمان آسیایی جامع، بهترین مسیر برای آینده است
آخرین اخبار
اعلام آمادگی سپاه برای تقویت پیوند‌های راهبردی با نیرو‌های مسلح یمن
نتانیاهو با نقض آتش‌بس سعی دارد کابینه خود را راضی نگه دارد/ مسیر طوفان الاقصی پشیمانی ندارد
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به شکنجه یکی از اتباع سوئدی حامی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی
گزارش عراقچی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با تحریم‌ها
پزشکیان: معیشت مردم بر هر موضوع دیگری اولویت دارد
حاجی بابایی: پایه‌گذاری پارلمان آسیایی جامع، بهترین مسیر برای آینده است
سپاه: شهادت جمعی از سران طوایف اهل‌سنت بی‌پاسخ نمی‌ماند
اصلاح نظام بودجه‌ریزی با پیگیری مستقیم رئیس جمهور در حال انجام است
نمایش یک پهپاد در مجلس بریتانیا و انتساب آن به ایران «مضحک» است
دهنوی: ابهام لایحه CFT سال ۹۷ در مجلس برطرف شده بود
حاجی‌بابایی: زمان اقدامات عملی علیه رژیم صهیونیستی فرا رسیده است
پزشکیان:سینماگران چشم‌انداز درخت پربار ایران فرهنگی را ترسیم کنند
امروز؛ آخرین مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شورا‌های شهر
پاسخ مجمع تشخیص به ادعای دستکاری مصوبه مجلس در زمینه CFT
مسجد و امامان جماعت باید طبیب روحانی افراد باشند
عارف: مردم باید اثر فناوری را در زندگی خود احساس کنند
نامه ایران، چین و روسیه درمورد خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ به سازمان ملل و شورای امنیت
پیام وزیر امور خارجه در خصوص نامه مشترک چین، ایران و روسیه
قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل ۳۵ هزار تومان باشد/ پنج درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۷ مهر