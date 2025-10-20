دبیرفدراسیون طیور نیاز ماهانه مرغ گرم کشور را ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزارتن اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: تجربه نشان داده که قیمت های مصوب و دستوری کارساز نیست و تنها ابزاری است که دستگاه های نظارتی در بازار از آن استفاده کنند و تا زمانیکه نظام توزیع در بخش مرغ و تخم مرغ نداشته باشیم، نوسانات بازار استمرار خواهد داشت.

وی با اشاره به راهکار تنظیم بازار مرغ افزود: با توجه به آنکه تمامی مرغ های تولیدی بسته بندی است،  باهمکاری کشتارگاه ها می توان مرغی که بصورت کامل می آید، بازار را به ثبات نسبی رساند که متاسفانه اکنون کشتارگاه ها رها شده هستند و از طرفی دولت بدنبال آن است که قیمت مرغ را در مغازه کنترل کند که امکان پذیر نیست. 

طلاکش ادامه داد: قیمت مرغ در خرده فروشی ها تابع نرخی است که عمده فروش قبلی تحویل می دهد و   مغازه داران در افزایش قیمت نقشی ندارند و التهابات بازار ناشی از نظام واسطه گری است و تازمانیکه این معضل رفع نشود، التهابات استمرار خواهد داشت.

وی گسترش زنجیره های یکپارچه و توزیع مویرگی عرضه مرغ به مغازه ها را راه حل دیگری برای ثبات بازار اعلام کرد و افزود: در سال گذشته ۳۰ درصد مرغ تولیدی در قالب زنجیره ها تولید شد، درحالیکه با مسئولیت پذیری زنجیره های یکپارچه منجر به آرامش و ثبات بازار مرغ خواهد شد.

این مقام مسئول نیاز ماهانه مرغ گرم کشور را ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزارتن اعلام کرد و گفت: در سال گذشته با وجود آنکه بخشی از جمعیت مهاجر از کشور خارج نشده بودند، ۲ میلیون و ۸۷۰ هزارتن مرغ تولید و مصرف شد که براین اساس سرانه مصرف ۳۰ کیلوست‌. پیش بینی می شود به رغم نوسان قیمت گوشت قرمز، سرانه مصرف مرغ از این رقم بالاتر نرود.

 

