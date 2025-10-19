باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امنیت ملی چین در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، آژانس امنیت ملی ایالات متحده (NSA) را به انجام عملیات حمله سایبری بلندمدت به مرکز ملی خدمات زمان‌سنجی چین متهم کرد.

بر اساس این بیانیه، این وزارتخانه شواهدی از سرقت داده‌ها و اعتبارنامه‌ها از سال ۲۰۲۲ کشف کرده که برای جاسوسی از دستگاه‌های تلفن همراه کارکنان و سیستم‌های شبکه این مرکز مورد استفاده قرار گرفته است.

وزارت امنیت ملی چین هشدار داد که این نقض‌های امنیتی می‌توانست شبکه‌های ارتباطی، سیستم‌های مالی، تأمین برق و زمان استاندارد بین‌المللی را مختل کند.

این وزارتخانه اعلام کرد که آژانس اطلاعاتی آمریکا با سوءاستفاده از یک آسیب‌پذیری در سرویس پیام‌رسان یک برند خارجی تلفن هوشمند، در سال ۲۰۲۲ به دستگاه‌های کارکنان دسترسی پیدا کرده است.

مرکز ملی زمان‌سنجی، یک مؤسسه تحقیقاتی تحت نظر آکادمی علوم چین است که زمان استاندارد این کشور را تولید، نگهداری و پخش می‌کند.

بررسی‌های این وزارتخانه همچنین نشان می‌دهد که ایالات متحده در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حملاتی را علیه سیستم‌های شبکه داخلی مرکز اجرا کرده و تلاش کرده است سیستم زمان‌سنجی زمینی با دقت بالا را مورد حمله قرار دهد.

سفارت ایالات متحده بلافاصله به درخواست اظهارنظر پاسخ نداده است.

این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا بر سر کنترل صادرات خاک‌های نادر چین و تهدید آمریکا برای افزایش بیشتر تعرفه‌ها بر کالا‌های چینی، بار دیگر تشدید شده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه