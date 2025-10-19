نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کند پارلمان‌های کشور‌های اسلامی با تصویب قوانین الزام‌آور، تحریم کامل رژیم صهیونیستی را دنبال کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که در رأس هیئتی پارلمانی برای شرکت در یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) عازم ژنو شده است، طی سخنانی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، تأکید کرد: امروز جامعه جهانی و نهاد‌های بین‌المللی از انجام مأموریت اصلی خود در دفاع از صلح، عدالت و کرامت انسانی بازمانده‌اند و در چنین شرایطی، پارلمان‌ها به‌عنوان نمایندگان واقعی ملت‌ها باید صدای وجدان بیدار بشریت باشند.

حاجی بابایی با بیان اینکه اکنون زمان اقدامات عملی علیه رژیم صهیونیستی فرا رسیده است، گفت: بر اساس آخرین تحولات منطقه، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد‌های مشخصی برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی ارائه می‌کند.

وی در ادامه افزود: این پیشنهاد‌ها به شرح زیر اعلام شد:

۱. تصویب قوانین الزام‌آور توسط پارلمان‌های کشور‌های اسلامی برای تحریم کامل اقتصادی، تجاری و سیاسی رژیم صهیونیستی.
۲. ایجاد کمیته پارلمانی ویژه در چارچوب اتحادیه بین‌المجالس کشور‌های اسلامی به‌منظور پیگیری مستمر جنایات جنگی و ارجاع پرونده رژیم صهیونیستی به دادگاه‌های بین‌المللی ذی‌صلاح.
۳. تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه از طریق هماهنگی بین پارلمان‌ها، سازمان همکاری اسلامی و جمعیت هلال احمر کشورها.
۴. حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس شریف و مخالفت قاطع با هرگونه طرح تجزیه یا اشکال جدید تحمیلی.
۵. تصویب قوانین منع ورود مقامات صهیونیست و قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم در سطح ملی و منطقه‌ای.

نایب رئیس مجلس با تأکید بر ضرورت اقدام فوری افزود: جمهوری اسلامی ایران از هر ابتکار و تلاشی برای توقف جنگ و ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه حمایت می‌کند و همواره در مسیر توقف نسل‌کشی، خروج نیرو‌های اشغالگر، آزادی اسرای فلسطینی و احقاق حقوق ملت فلسطین گام برداشته است.

وی تصریح کرد: ما از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک خود به‌ویژه در سطح منطقه، سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل متحد برای فشار بر رژیم صهیونیستی و حامیان آن جهت توقف جنایات و خروج اشغالگران از غزه استفاده کرده‌ایم.

حاجی بابایی تأکید کرد: هرگونه آتش‌بس یا توافق موقت نباید باعث فراموشی عدالت و مسئولیت کیفری جنایتکاران شود. جامعه جهانی وظیفه دارد آمران و عاملان نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه را شناسایی و محاکمه کند؛ در غیر این صورت تاریخ دوباره تکرار خواهد شد.

وی خطاب به پارلمان‌های کشور‌های اسلامی گفت: قدرت واقعی ما در اتحاد سیاسی، اخلاقی و ایمانی امت اسلامی نهفته است. اگر امروز سکوت کنیم، فردا همگی قربانی همان نظام ظالمانه‌ای خواهیم شد که عدالت و انسانیت را از بین برده است.

نایب رئیس مجلس تأکید کرد: باید از این نشست پیامی روشن از عزم و اراده ملت‌های مسلمان برای پایان اشغالگری و بازگرداندن عزت به فلسطین به جهان مخابره کنیم. امت اسلامی تماشاگر نخواهد ماند و پیشگام صلح عادلانه و مقاومت در برابر ظلم است.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد شهدای مقاومت فلسطین گفت: جمهوری اسلامی ایران بر حمایت قاطع خود از مقاومت مشروع ملت فلسطین، حق تعیین سرنوشت، بازگشت آوارگان و تشکیل کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس شریف تأکید دارد. تنها از طریق اتحاد امت اسلامی، همبستگی پارلمانی و احیای عدالت جهانی می‌توان به آینده‌ای آزاد، عادلانه و به صلحی پایدار و شرافتمندانه دست یافت.

برچسب ها: اتحادیه بین المجالس جهانی ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
ماموریت‌های مرگبار برای خروج پیکر شهدای فلسطینی از زیر آوار + فیلم
تصاویر اولیه از حمله جنگنده‌های اسرائیلی به رفح و نقض آتش‌بس + فیلم
سردار سلیمانی:
ایران، الگوی جهانی مقاومت؛ غرب باید واقعیت جدید را بپذیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پزشکیان: معیشت مردم بر هر موضوع دیگری اولویت دارد
نتانیاهو با نقض آتش‌بس سعی دارد کابینه خود را راضی نگه دارد/ مسیر طوفان الاقصی پشیمانی ندارد
اعلام آمادگی سپاه برای تقویت پیوند‌های راهبردی با نیرو‌های مسلح یمن
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به شکنجه یکی از اتباع سوئدی حامی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی
گزارش عراقچی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با تحریم‌ها
حاجی بابایی: پایه‌گذاری پارلمان آسیایی جامع، بهترین مسیر برای آینده است
آخرین اخبار
اعلام آمادگی سپاه برای تقویت پیوند‌های راهبردی با نیرو‌های مسلح یمن
نتانیاهو با نقض آتش‌بس سعی دارد کابینه خود را راضی نگه دارد/ مسیر طوفان الاقصی پشیمانی ندارد
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به شکنجه یکی از اتباع سوئدی حامی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی
گزارش عراقچی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با تحریم‌ها
پزشکیان: معیشت مردم بر هر موضوع دیگری اولویت دارد
حاجی بابایی: پایه‌گذاری پارلمان آسیایی جامع، بهترین مسیر برای آینده است
سپاه: شهادت جمعی از سران طوایف اهل‌سنت بی‌پاسخ نمی‌ماند
اصلاح نظام بودجه‌ریزی با پیگیری مستقیم رئیس جمهور در حال انجام است
نمایش یک پهپاد در مجلس بریتانیا و انتساب آن به ایران «مضحک» است
دهنوی: ابهام لایحه CFT سال ۹۷ در مجلس برطرف شده بود
حاجی‌بابایی: زمان اقدامات عملی علیه رژیم صهیونیستی فرا رسیده است
پزشکیان:سینماگران چشم‌انداز درخت پربار ایران فرهنگی را ترسیم کنند
امروز؛ آخرین مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شورا‌های شهر
پاسخ مجمع تشخیص به ادعای دستکاری مصوبه مجلس در زمینه CFT
مسجد و امامان جماعت باید طبیب روحانی افراد باشند
عارف: مردم باید اثر فناوری را در زندگی خود احساس کنند
نامه ایران، چین و روسیه درمورد خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ به سازمان ملل و شورای امنیت
پیام وزیر امور خارجه در خصوص نامه مشترک چین، ایران و روسیه
قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل ۳۵ هزار تومان باشد/ پنج درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۷ مهر