سخنگوی مجمع تشخیص درباره ابهامات یک نماینده مجلس پیرامون CFT در توضیحاتی عنوان کرد: حق الشرط مورد نظر نماینده مجلس در سال ۹۷ در اصلاحیه مجلس حذف شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سیدمحسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی توضیحاتی در مورد برخی ابهامات یکی از نمایندگان پیرامون حق الشرط‌های مجلس در لایحه CFT نوشت: جناب آقای ظهوریان، حق الشرطی که مدنظر شماست مربوط به مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه CFT است که مهرماه سال ۱۳۹۷ برای شورای نگهبان ارسال شد و مورد ایراد شورا قرار گرفت.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی آبان ماه سال ۱۳۹۷ این مصوبه را اصلاح کرد و این حق الشرط از مصوبه مجلس حذف شد.

دهنوی با تاکید بر اینکه در مصوبه ارسالی مجلس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دی ماه سال ۱۳۹۷ چنین بندی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها هیچ بند و حق الشرطی را از مصوبه مجلس شورای اسلامی حذف نکرده بله یک شرط هم اضافه کرده است.

Denmark
ناشناس
۱۵:۴۱ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
مجلس در سال 97 برای حل مسئله حق الشرط آن را حذف کرد یعنی صورت مسئله را پاک کرد؟!!
۰
۰
پاسخ دادن
