نمایش یک پهپاد در پارلمان بریتانیا، که به دروغ و با سوء نیت به ایران نسبت داده شده است، صحنه‌ای تأسف‌بار است که توسط لابی اسرائیل و حامیان آن به اجرا در آمده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در واکنش به طرح ادعا‌های کذب ضدایرانی در پارلمان انگلیس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نمایش یک پهپاد در پارلمان بریتانیا، که به دروغ و با سو نیت به ایران نسبت داده شده است، صحنه‌ای تأسف‌بار است که توسط لابی اسرائیل و حامیان آن به اجرا در آمده است.

بازیگرانی که با روابط دوستانه بین ایران و اروپا مخالفت دارند، تلاش می‌کنند روایت‌هایی را جعل کنند که با روابط چند صد ساله، از جمله بین ایران و لهستان، همخوانی ندارد.

ایران همچنان برای گفت‌و‌گو‌های فنی و تبادل اسناد برای روشن شدن حقایق، به ویژه در مواجهه با این نمایش مضحک، آمادگی دارد.»

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
اینها همه نتیجه مذاکرات برجامی شماودولت یازدهم ودوازدهم است که غربی‌ها فکرمیکنندملت بزرگ ایران هم ازآنهامیترسندودلخوش به لبخندآنهاهستندوازاخم آنهامیترسند
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۵:۲۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
خب ما هم میتونستیم بمب های شیمیایی آلمان رو که صدام علیه ایران استفاده میکرد رو اینجوری نمایش بدیم و ورزشکارامون با حمله کننده ها به ایران دست ندن. خاک توو سرت علیرضا خفقانی
۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
غرب مخصوصاً روباه پیر انگلیس نان فریبکاری و شیطنت خود را می خورد ، این دولت فریبکار اگر فریبکاری و شیطنت نکند کارش راه نمی افتد همانگونه که رژیم جعلی جنایت نکند کارش راه نمی افتد .
۱
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
لعنت بر انگلیس ، این پیر استعمارگر که باعث بدبختی و عقب افتادگی ایران شد . انگلیس برای جلوگیری از پیشرفت ایران حدود ۷۰۰ سال پیش نقشه ی خودش را اجرایی کرده . تف به شرف نداشته ی انگلیس .
