باشگاه خبرنگاران جوان ـ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در واکنش به طرح ادعاهای کذب ضدایرانی در پارلمان انگلیس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نمایش یک پهپاد در پارلمان بریتانیا، که به دروغ و با سو نیت به ایران نسبت داده شده است، صحنهای تأسفبار است که توسط لابی اسرائیل و حامیان آن به اجرا در آمده است.
بازیگرانی که با روابط دوستانه بین ایران و اروپا مخالفت دارند، تلاش میکنند روایتهایی را جعل کنند که با روابط چند صد ساله، از جمله بین ایران و لهستان، همخوانی ندارد.
ایران همچنان برای گفتوگوهای فنی و تبادل اسناد برای روشن شدن حقایق، به ویژه در مواجهه با این نمایش مضحک، آمادگی دارد.»