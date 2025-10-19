باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌سلطانپور در شورای اداری شهرستان عجب‌شیر با اشاره به مشکلات جذب دانشجو معلمان غیربومی گفت:پذیرش غیربومی‌ها موجب کاهش سهمیه شهرستان عجب شیر و کاهش کیفیت آموزشی مدارس و مشکلات نقل و انتقالات در سال‌های آتی می‌شود و لازم است بومی‌گزینی در دانشگاه فرهنگیان تقویت شود.

وی افزود: برخی مدارس با بیش از ۶۰۰ دانش‌آموز هنوز نیروی خدماتی ندارند.

وی بر استفاده از برق خورشیدی در ادارات و واحد‌های صنعتی تاکید کرد و گفت این طرح باید در بودجه دستگاه‌ها لحاظ شود.

سلطانپور بهره‌وری مدیران، افتتاح سه مدرسه جدید و اصلاح الگوی کشت با بازدهی ۱۵ برابری در گلخانه‌ها را از اولویت‌های کاری شهرستان برشمرد.

گفتنی است افزایش سهمیه بومی‌گزینی دانشگاه فرهنگیان، برگزاری جشنواره گردو و توسعه انرژی خورشیدی و گلخانه‌ای از مهمترین محور‌های مطرح‌ شده در جلسه بود.