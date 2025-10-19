هانی سلمانی کارگردان فیلم کوتاه فروپاشی از سکوی پرتاب بودن جشنواره فیلم کوتاه تهران سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی ایرانمال درحال برگزاری است.
آثار این جشنواره در بخش سینمای ایران، شامل پنج بخش شامل؛ مستند، اقتباسی، داستانی، پویانمایی و تجربی پیش روی علاقهمندان به نمایش در میآیند که فیلم کوتاه فروپاشی به کارگردانی هانی سلمانی یکی از آثار جشنواره چهل و دوم فیلم کوتاه تهران است.
به گفتوگو با هانی سلمانی، کارگردان این اثر کوتاه پرداختیم تا از جزئیات ساخت و ارسال این اثر به جشنواره فیلم کوتاه تهران با خبر شویم.
هانی سلمانی کارگردان فروپاشی درباره موضوع این اثر کوتاه گفت: فیلم کوتاه فروپاشی قصد دارد بگوید، سینما و واقعیت و سینما و جامعه دو روی یک سکه هستند و شاید واژه درستتر این باشد که پرده سینما شبیه به یک آیینه است و جامعه را در ابعاد بزرگتر نشان میدهد. شاید در واقع هیچ مبالغه ای درونش نباشد و به نوعی سینما تلطیف هم داشته باشد. همچنین سینما منعکس کننده جامعه است و جامعه را درون خود نشان میدهد؛ یک چرایی و یک سوال ایجاد میکند.
وی ادامه داد: فروپاشی درباره داستان یک زن فیلمساز است که به طور مداوم سعی بر فراهم کردن شرایط ساخت فیلم خود دارد؛ اما با موانع و اعمال سلیقههای از پیش تعریف شده روبهرو میشود که راه برایش بسته میشود. عنوان فیلم بر مسائل روانی یک فیلمساز و نویسنده ای اشاره دارد که سعی در بیان هنر خودش دارد اما مسائلی مانع از بیان این موضوع میشوند.
سلمانی در پاسخ به این سوال که چه چیزی باعث شد که به سراغ ساخت این اثر بروید؟ گفت: در واقع این سناریو توسط یکی از دوستانم که نویسنده بسیار خوبی است، شکل گرفت و تحت عنوان ژانر کمدی بود. بنابراین بود که سناریو اثر توسط وی کارگردانی شود؛ اما به دلایلی نشد. لذا طی جلساتی سناریو را تغییر دادیم و سپس تصمیم به ساخت این اثر گرفتم. فروپاشی دردمندی همه فیلمسازانی است که در ایران اثر تولید میکنند و درواقع اعمال سلیقه هایی است که در آثار شکل میگیرند. فکر میکنم این درد تمام فیلمسازان است و به نوعی یک بیانیه است که گفتوگو میتواند یک جریان بسازد و نباید در مقابل پرسشها ایستاد. این سناریو دغدغه بنده بوده که کار را ساختم.
کارگردان فیلم کوتاه فروپاشی بیان کرد: در اواسط اردیبهشت ماه اثر را ساختیم؛ دو سال تلاش بر ساخت فیلم داشتیم و سعی کردیم فیلم در پاییز ساخته شود، اما شرایط مهیا نشد. در نهایت اواسط اردیبهشت ماه فیلم را ساختیم، سپس اثر را به جشنواره فیلم کوتاه ارسال کردیم.
وی در ادامه سخنانش درباره علت ارسال اثر خود به جشنواره فیلم کوتاه تهران گفت: معتقدم جشنواره فیلم کوتاه تهران، معتبرترین فستیوال ایران است و میتواند سکوی پرتاپی برای حضور در جشنوارههای دیگر باشد. همچنین مکانی است که میتوانم برای نخستین بار حرفم را بزنم و حرفهای ما بیشتر به جای اینکه به درد مخاطب خارجی بخورد، مناسب مخاطب داخلی و کشور است.
وی در پایان بیان کرد: امیدوارم فیلم دیده شود و پرسشگری که دوست دارم ایجاد شود و در نهایت گفتوگو برای این دردمندی یا تفکر ایجاد شود تا بتواند مسیری را باز کند.