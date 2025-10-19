رئیس دفتر رئیس جمهور در ششمین نشست شورای اطلاع‌رسانی دولت اظهار کرد: اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور با پیگیری مستقیم رئیس جمهور در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ ششمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت، با حضور اعضای شورا و به منظور تبیین راهبرد‌های رسانه‌ای در خصوص مدل‌های ارتباطی و کلان روایت‌های اقتصادی دولت برگزار شد.

در ابتدای این نشست محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور، ضمن تأکید بر رویکرد ارتباطی باز، شفاف و مردم‌محور رئیس جمهور، اظهار کرد: دکتر پزشکیان در مقایسه با رؤسای جمهور پیشین، بیش از همه آماده تعامل مستقیم با مردم و رسانه‌ها هستند و در مقطع کنونی نیز مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی و تصمیمات مهم برای پیشبرد شرایط کشور به سوی ثبات و بهبود پایدار در حال اجراست که تبیین آن را برای مردم ضروری می‌دانند.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به شیوه نظارتی پزشکیان بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، افزود: رئیس جمهور گزارش‌های عملکردی را صرفاً بر پایه اعداد و ارقام نمی‌پذیرند، بلکه با طرح سوالات و پرسش‌های دقیق و تحلیلی، به‌صورت جدی میزان کارآمدی دستگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور به‌دنبال ماندگاری شخصی در قدرت نیستند، بلکه هدف اصلی ایشان حل ریشه‌ای مسائل کشور است و باید از این فرصت برای پیشبرد اصلاحات بنیادین استفاده کرد، اظهار داشت: در همین راستا، اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور با پیگیری مستقیم رئیس جمهور در حال انجام است؛ اصلاحی که با توجه به ناکارآمدی ساختار فعلی، تحولی بزرگ و در عین حال دشوار محسوب می‌شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور ضمن تأکید بر اهمیت نقش رسانه ملی گفت: از صدا و سیما انتظار نمی‌رود صرفاً به پوشش افتتاح‌ها و رویداد‌های رسمی بسنده کند؛ بلکه مهم‌ترین وظیفه رسانه ملی، جلوگیری از تشدید شکاف اجتماعی و تقویت وحدت ملی است، رئیس جمهور نسبت به هرگونه آسیب به انسجام اجتماعی به‌شدت حساس و نگران هستند و همه دستگاه‌های حاکمیتی باید در جهت تحکیم این وحدت گام بردارند.

در ادامه این جلسه، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، با اشاره به صداقت و رفتار خاضعانه رئیس جمهور پزشکیان، خاطرنشان کرد: در طراحی مدل‌های ارتباطی با رسانه‌ها باید از ایده‌های جدید برای اثرگذاری پیام رئیس جمهور استفاده کنیم.

حضرتی با اشاره به اهمیت توجه به افکارعمومی، گفت: براساس پایش‌های متعدد، مهمترین مطالبه مردم مربوط به حوزه‌های اقتصادی از جمله معیشت، تورم و گرانی‌هاست و دولت چهاردهم برنامه‌های متعددی برای حل مشکلات و بهبود معیشت مردم دارد که این برنامه‌ها و اقدامات نیازمند تبیین رسانه‌ای هنرمندانه برای مردم است.

در ادامه نشست، اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت دیدگاه‌های خود در خصوص موضوعات مذکور، از جمله کلان روایت‌های اقتصادی دولت و پروژه‌های وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای بهبود معیشت مردم و حل مشکلات اقتصادی را تشریح کردند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

