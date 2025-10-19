شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از افتتاح مدرسه ۷ کلاسه شهدای بانک ملی در شهر زرنق هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدرسه ۷ کلاسه شهدای بانک ملی شهرزرنق شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی افتتاح شد. این مراسم با حضور مهندس عبدالهی نماینده محترم مردم اهر وهریس درمجلس شورای اسلامی و دکتر عبدالهی فرماندار محترم شهرستان هریس و جمعی از مسئولین شهرستانی و استانی مدرسه ۷کلاسه شهدای بانک ملی شهر زرنق با هزینه‌ای بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان با مشارکت خیرین شهر زرنق، بانک ملی کشور، شرکت نفت ملی ایران واداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان شرقی افتتاح و دراختیار دانش آموزان شهر زرنق هریس قرار گرفت.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

