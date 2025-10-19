در راستای گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی، وزارت ورزش اماکن ورزشی تحت پوشش ادارات کل استان‌ها، هیئت‌های ورزشی و فدراسیون‌ها را به مدت ۲ روز به صورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنا به دستور وزیر ورزش و جوانان و با هماهنگی معاونت امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، مقرر شد کلیه اماکن ورزشی تحت پوشش ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها، هیأت‌های ورزشی و فدراسیون‌ها در روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه، مورخ ۳۰ مهرماه و یکم آبان‌ماه به‌صورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

این طرح با هدف بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، تشویق شهروندان به مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و ترویج فرهنگ ورزش در جامعه اجرا می‌شود.

دستورالعمل اجرایی این طرح به ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور ابلاغ شده و شهروندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به ادارات مربوطه مراجعه کنند.

تبادل نظر
