دولت فرانسه اعلام کرد که سارقان روز یکشنبه جواهرات بسیار گرانقمیتی را از موزه لوور پاریس به سرقت برده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دولت فرانسه اعلام کرد که سارقان روز یکشنبه از طریق پنجره وارد موزه لوور پاریس شدند و قبل از فرار با موتورسیکلت جواهرات بسیار گرانقمیت را به سرقت بردند. 

وزارت کشور فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سارقان حدود ساعت ۹:۳۰ صبح (۷:۳۰ به وقت گرینویچ) زمانی که موزه در‌های خود را به روی عموم باز کرده بود، وارد ساختمان گالری آپولون، محل نگهداری جواهرات سلطنتی فرانسه شدند.

در این بیانیه دقیقاً مشخص نشده است که چه چیزی به سرقت رفته است.

در این بیانیه آمده است: "تحقیقات آغاز شده است و فهرست مفصلی از اقلام سرقت شده در حال تهیه است. این اقلام فراتر از ارزش بازار، دارای ارزش میراثی و تاریخی بی‌نظیری هستند. "

این بیانیه افزود که هیچ آسیبی، چه در میان مردم و چه در میان کارکنان لوور یا مأموران اجرای قانون گزارش نشده است.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه هم روز یکشنبه فاش کرد که جواهرات "بی‌قیمتی" اوایل امروز از موزه لوور پاریس به سرقت رفته است. وی افزود که این سرقت توسط "سه یا چهار" مظنون که هنوز متواری هستند، انجام شده است.

نونز به فرانس اینتر گفت که سارقان از طریق پنجره‌ها وارد موزه شدند. وی گفت: "واضح است که این تیمی است که شناسایی را انجام داده، بسیار باتجربه بوده و بسیار بسیار سریع عمل کرده است." مظنونین پس از سرقت از صحنه گریختند. در همین حال، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه جواهرات سرقت شده متعلق به ژنرال و امپراتور فرانسوی ناپلئون اول و همسرش، ژوزفین، بوده است، مطرح شده است.

میدان دو کاروسل، روبروی لوور نیز پس از این حادثه توسط پلیس بسته شد.

لوور، پربازدیدترین موزه جهان و محل نگهداری مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی در برنامه X اعلام کرد که به "دلایل استثنایی" برای امروز تعطیل خواهد ماند.

در اوایل سال جاری، مقامات لوور از دولت فرانسه درخواست کمک فوری برای بازسازی و نوسازی سالن‌های نمایشگاه قدیمی موزه و محافظت بهتر از آثار هنری بی‌شمار آن کردند. سال گذشته، موزه لوور میزبان ۸.۷ میلیون بازدیدکننده بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: موزه لوور پاریس ، سرقت
خبرهای مرتبط
اتهام جدید پکن علیه واشنگتن؛
حمله سایبری بلندمدت آمریکا به زیرساخت حیاتی زمان‌سنجی چین
بزرگراه اصلی کالیفرنیا به دلیل رزمایش تیراندازی زنده ارتش آمریکا مسدود شد
حمله پهپادهای اوکراینی به کارخانه گاز اورنبورگ؛ آتش‌سوزی در تأسیسات انرژی روسیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتانیاهو: جنگ با ایران ۴۰ سال ذهن مرا مشغول کرده بود
بهانه جویی جدید واشنگتن علیه حماس در صحنه غزه
سارکوزی دوران حبس خود را در سلول انفرادی سپری می‌کند
تظاهرات علیه ترامپ در سراسر آمریکا میلیونی شد + تصاویر
نقض سیستماتیک آتش‌بس؛ اسرائیل چگونه بحران انسانی در غزه را تشدید می‌کند؟
وزیر خارجه سوریه اولین سفر رسمی خود را به چین انجام خواهد داد
قمار ترامپ با زلنسکی
آتش بس دایمی به امضا رسید؛ نه حملات تروریستی و نه حملات پهپادی
حماس ادعا‌های آمریکا را همسو با تبلیغات گمراه کننده رژیم صهیونیستی دانست
موشک‌های تاماهاوک قادر به تغییر موازنه قوا در درگیری اوکراین نیستند
آخرین اخبار
ترسیم «خط زرد» در غزه؛ اسرائیل ۵۳ درصد از نوار غزه را منطقه نظامی اعلام کرد
تحویل پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
جزئیات سرقت جواهرات گرانقیمت از موزه لوور پاریس
فرودگاه مونیخ آلمان پس از گزارش‌های مربوط به پهپاد‌ها بسته شد
حمله سایبری بلندمدت آمریکا به زیرساخت حیاتی زمان‌سنجی چین
غیبت شینزو آبه، بحران تازه در روابط واشینگتن و شرق
واشنگتن پست: ویتکاف هیئت اوکراینی را برای دادن امتیاز در دونتسک تحت فشار قرار داد
نفوذ امنیتی بزرگ در رفح؛ کشته و زخمی شدن تعدادی نظامی اسرائیلی 
بزرگراه اصلی کالیفرنیا به دلیل رزمایش تیراندازی زنده ارتش آمریکا مسدود شد
واکنش حماس به ادعای نقض آتش‌بس در رفح
بن گویر از نتانیاهو خواست تا جنگ در غزه را «به طور کامل از سر بگیرد»
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به رفح و نقض آتش‌بس
حمله پهپادهای اوکراینی به کارخانه گاز اورنبورگ؛ آتش‌سوزی در تأسیسات انرژی روسیه
ایرانِ پیروز؛ روایتی که ترامپ آن را درک نمی‌کند
شهادت جوان فلسطینی به دست اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری
رئیس جمهور کلمبیا خواستار توضیح آمریکا درباره حمله به یک قایق ماهیگیری شد
ظرفیت‌های صادراتی افغانستان در نمایشگاه بیرجند؛ از خشکبار تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک
هشدار سازمان ملل درباره افزایش تهدید مهمات منفجر نشده در غزه
راه نجات کوبا از تحریم‌های آمریکا؛ پیوند با چین و روسیه
آتش بس دایمی به امضا رسید؛ نه حملات تروریستی و نه حملات پهپادی
نقض سیستماتیک آتش‌بس؛ اسرائیل چگونه بحران انسانی در غزه را تشدید می‌کند؟
موشک‌های تاماهاوک قادر به تغییر موازنه قوا در درگیری اوکراین نیستند
حماس ادعا‌های آمریکا را همسو با تبلیغات گمراه کننده رژیم صهیونیستی دانست
نتانیاهو: جنگ با ایران ۴۰ سال ذهن مرا مشغول کرده بود
تظاهرات علیه ترامپ در سراسر آمریکا میلیونی شد + تصاویر
پیامدهای جنگ برای جامعه رژیم صهیونیستی: رشد بی‌سابقه اعتیاد و آسیب‌های روانی
سارکوزی دوران حبس خود را در سلول انفرادی سپری می‌کند
نتانیاهو: در انتخابات آینده نامزد می‌شوم و انتظار پیروزی دارم
قمار ترامپ با زلنسکی
بهانه جویی جدید واشنگتن علیه حماس در صحنه غزه