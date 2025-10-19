باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دولت فرانسه اعلام کرد که سارقان روز یکشنبه از طریق پنجره وارد موزه لوور پاریس شدند و قبل از فرار با موتورسیکلت جواهرات بسیار گرانقمیت را به سرقت بردند.

وزارت کشور فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سارقان حدود ساعت ۹:۳۰ صبح (۷:۳۰ به وقت گرینویچ) زمانی که موزه در‌های خود را به روی عموم باز کرده بود، وارد ساختمان گالری آپولون، محل نگهداری جواهرات سلطنتی فرانسه شدند.

در این بیانیه دقیقاً مشخص نشده است که چه چیزی به سرقت رفته است.

در این بیانیه آمده است: "تحقیقات آغاز شده است و فهرست مفصلی از اقلام سرقت شده در حال تهیه است. این اقلام فراتر از ارزش بازار، دارای ارزش میراثی و تاریخی بی‌نظیری هستند. "

این بیانیه افزود که هیچ آسیبی، چه در میان مردم و چه در میان کارکنان لوور یا مأموران اجرای قانون گزارش نشده است.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه هم روز یکشنبه فاش کرد که جواهرات "بی‌قیمتی" اوایل امروز از موزه لوور پاریس به سرقت رفته است. وی افزود که این سرقت توسط "سه یا چهار" مظنون که هنوز متواری هستند، انجام شده است.

نونز به فرانس اینتر گفت که سارقان از طریق پنجره‌ها وارد موزه شدند. وی گفت: "واضح است که این تیمی است که شناسایی را انجام داده، بسیار باتجربه بوده و بسیار بسیار سریع عمل کرده است." مظنونین پس از سرقت از صحنه گریختند. در همین حال، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه جواهرات سرقت شده متعلق به ژنرال و امپراتور فرانسوی ناپلئون اول و همسرش، ژوزفین، بوده است، مطرح شده است.

میدان دو کاروسل، روبروی لوور نیز پس از این حادثه توسط پلیس بسته شد.

لوور، پربازدیدترین موزه جهان و محل نگهداری مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی در برنامه X اعلام کرد که به "دلایل استثنایی" برای امروز تعطیل خواهد ماند.

در اوایل سال جاری، مقامات لوور از دولت فرانسه درخواست کمک فوری برای بازسازی و نوسازی سالن‌های نمایشگاه قدیمی موزه و محافظت بهتر از آثار هنری بی‌شمار آن کردند. سال گذشته، موزه لوور میزبان ۸.۷ میلیون بازدیدکننده بود.

منبع: رویترز