مسئولان موزه «لوور» واقع در پاریس پس از وقوع سرقت، این موزه را تعطیل اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سارقان مسلح به اره برقی امروز (یکشنبه ۱۹ اکتبر) وارد موزه لوور پاریس شدند و به گفته چندین منبع، جواهراتی را به سرقت بردند که باعث شد پربازدیدترین موزه جهان در این روز تعطیل شود.

خبرگزاری فرانسه نوشت، سارقان بین ساعت ۹:۳۰ تا ۹:۴۰ صبح به وقت محلی (۰۷:۳۰ تا ۰۷:۴۰ به وقت گرینویچ) وارد شدند و جواهرات را سرقت کردند. ارزش دقیق جواهرات هنوز در حال برآورد است.

یک منبع دیگر در پلیس پاریس گفت که سارقان مسلح به اره‌های کوچک از آسانسور کالا برای رسیدن به اتاق هدف استفاده کرده‌اند.

«رشیدا داتی»، وزیر فرهنگ فرانسه نیز روز یکشنبه (امروز)، ورود غیرمجاز به لوور را تایید کرد و در صفحه خود در «ایکس» (توئیتر) نوشت: «امروز صبح، هنگام باز شدن موزه لوور، یک سرقت رخ داد.»

او افزود: «هیچ آسیبی گزارش نشده است. من در محل همراه با کارکنان موزه و پلیس هستم.»

در ایکس (توئیتر) موزه لوور نیز اعلام شد که به دلایل استثنایی برای یک روز تعطیل است. اما وقتی خبرگزاری AFP با موزه تماس گرفت، از ارائه توضیحات بیشتر خودداری شد.

«لوور» که تا زمان لوئی چهاردهم محل اقامت پادشاهان فرانسه بود، به طور منظم پربازدیدترین موزه جهان نامیده می‌شود و سال گذشته ۹ میلیون بازدیدکننده داشته است.

