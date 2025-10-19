باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز یکشنبه اعلام کرد که مقامات اسرائیلی پیکرهای ۱۵ اسیر فلسطینی شهید را به این منطقه بازگردانده‌اند. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، با این اقدام، تعداد کل پیکرها به ۱۵۰ نفر رسید.

این اقدام در چارچوب توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، میانجی‌گری شده است. بر اساس این توافق، اسرائیل متعهد شده است به ازای تحویل هر جسد شهروند اسرائیلی، پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید را بازگرداند.

در همین راستا، حماس شنبه شب بقایای دو اسیر را بازگرداند: رونن انگل، اسرائیلی، و سونتیای اوکاراسری، کارگر مزرعه‌ای تایلندی. این تبادل بخشی از روند اجرای توافق آتش‌بس جاری است.

منبع: خبرگزاری فرانسه