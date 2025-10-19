در چارچوب توافق آتش‌بس، رژیم صهیونیستی پیکر‌های ۱۵ اسیر فلسطینی دیگر را به غزه بازگرداند و شمار شهدای بازگردانده‌شده به ۱۵۰ نفر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز یکشنبه اعلام کرد که مقامات اسرائیلی پیکرهای ۱۵ اسیر فلسطینی شهید را به این منطقه بازگردانده‌اند. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، با این اقدام، تعداد کل پیکرها به ۱۵۰ نفر رسید.

این اقدام در چارچوب توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، میانجی‌گری شده است. بر اساس این توافق، اسرائیل متعهد شده است به ازای تحویل هر جسد شهروند اسرائیلی، پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید را بازگرداند.

در همین راستا، حماس شنبه شب بقایای دو اسیر را بازگرداند: رونن انگل، اسرائیلی، و سونتیای اوکاراسری، کارگر مزرعه‌ای تایلندی. این تبادل بخشی از روند اجرای توافق آتش‌بس جاری است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: اسرای فلسطینی ، تبادل اسرا
خبرهای مرتبط
احتمال تمدید اسارت پزشک برجسته فلسطینی
روایت تکان‌دهنده اسیر آزاده فلسطینی از زندان‌های اسرائیل
رهبر حماس: ما قیمومیت بین‌المللی را رد می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتانیاهو: جنگ با ایران ۴۰ سال ذهن مرا مشغول کرده بود
بهانه جویی جدید واشنگتن علیه حماس در صحنه غزه
سارکوزی دوران حبس خود را در سلول انفرادی سپری می‌کند
تظاهرات علیه ترامپ در سراسر آمریکا میلیونی شد + تصاویر
نقض سیستماتیک آتش‌بس؛ اسرائیل چگونه بحران انسانی در غزه را تشدید می‌کند؟
وزیر خارجه سوریه اولین سفر رسمی خود را به چین انجام خواهد داد
قمار ترامپ با زلنسکی
آتش بس دایمی به امضا رسید؛ نه حملات تروریستی و نه حملات پهپادی
حماس ادعا‌های آمریکا را همسو با تبلیغات گمراه کننده رژیم صهیونیستی دانست
موشک‌های تاماهاوک قادر به تغییر موازنه قوا در درگیری اوکراین نیستند
آخرین اخبار
ترسیم «خط زرد» در غزه؛ اسرائیل ۵۳ درصد از نوار غزه را منطقه نظامی اعلام کرد
تحویل پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
جزئیات سرقت جواهرات گرانقیمت از موزه لوور پاریس
فرودگاه مونیخ آلمان پس از گزارش‌های مربوط به پهپاد‌ها بسته شد
حمله سایبری بلندمدت آمریکا به زیرساخت حیاتی زمان‌سنجی چین
غیبت شینزو آبه، بحران تازه در روابط واشینگتن و شرق
واشنگتن پست: ویتکاف هیئت اوکراینی را برای دادن امتیاز در دونتسک تحت فشار قرار داد
نفوذ امنیتی بزرگ در رفح؛ کشته و زخمی شدن تعدادی نظامی اسرائیلی 
بزرگراه اصلی کالیفرنیا به دلیل رزمایش تیراندازی زنده ارتش آمریکا مسدود شد
واکنش حماس به ادعای نقض آتش‌بس در رفح
بن گویر از نتانیاهو خواست تا جنگ در غزه را «به طور کامل از سر بگیرد»
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به رفح و نقض آتش‌بس
حمله پهپادهای اوکراینی به کارخانه گاز اورنبورگ؛ آتش‌سوزی در تأسیسات انرژی روسیه
ایرانِ پیروز؛ روایتی که ترامپ آن را درک نمی‌کند
شهادت جوان فلسطینی به دست اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری
رئیس جمهور کلمبیا خواستار توضیح آمریکا درباره حمله به یک قایق ماهیگیری شد
ظرفیت‌های صادراتی افغانستان در نمایشگاه بیرجند؛ از خشکبار تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک
هشدار سازمان ملل درباره افزایش تهدید مهمات منفجر نشده در غزه
راه نجات کوبا از تحریم‌های آمریکا؛ پیوند با چین و روسیه
آتش بس دایمی به امضا رسید؛ نه حملات تروریستی و نه حملات پهپادی
نقض سیستماتیک آتش‌بس؛ اسرائیل چگونه بحران انسانی در غزه را تشدید می‌کند؟
موشک‌های تاماهاوک قادر به تغییر موازنه قوا در درگیری اوکراین نیستند
حماس ادعا‌های آمریکا را همسو با تبلیغات گمراه کننده رژیم صهیونیستی دانست
نتانیاهو: جنگ با ایران ۴۰ سال ذهن مرا مشغول کرده بود
تظاهرات علیه ترامپ در سراسر آمریکا میلیونی شد + تصاویر
پیامدهای جنگ برای جامعه رژیم صهیونیستی: رشد بی‌سابقه اعتیاد و آسیب‌های روانی
سارکوزی دوران حبس خود را در سلول انفرادی سپری می‌کند
نتانیاهو: در انتخابات آینده نامزد می‌شوم و انتظار پیروزی دارم
قمار ترامپ با زلنسکی
بهانه جویی جدید واشنگتن علیه حماس در صحنه غزه