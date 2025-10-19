مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی با بیان اینکه سازمان بهزیستی پیشگام در امر خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی است گفت: مراکز تحت نظارت این سازمان و موسسات خیریه نقش مهمی در نگهداری و حمایت از جامعه هدف ایفا می‌کنند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌صحاف در سفر به بناب با اشاره به نحوه خدمات دهی مراکز توانبخشی و  مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت شهید چمران و خانه مهر کودکان بد سرپرست اظهار داشت: این مراکز به‌ صورت شبانه روزی به مددجویان خدمت‌رسانی می‌کند و جمعی از افراد دانشگاهی در آن مشغول فعالیت هستند. 

وی تصریح کرد : خدمات ارائه‌ شده در این مراکز بر اساس یارانه‌های تخصیص‌یافته دولتی صورت می‌گیرد.

صحاف گفت: برخورداری این مراکز از ساختمان ملکی جهت حذف هزینه‌های اجاره‌بها، بهره‌مندی از تسهیلات بانکی و تامین هزینه‌های آب و برق ضروری است و  نماینده محترم شهرستان بناب و سایر نمایندگان دلسوز در حال پیگیری این مسائل هستند تا با ارائه لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی راه‌حلی قانونی برای رفع این مشکلات تصویب شود.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی  با بیان اینکه سازمان بهزیستی پیشگام در امر خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی است اظهار داشت: مراکز تحت نظارت این سازمان و موسسات خیریه نقش مهمی در نگهداری و حمایت از جامعه هدف ایفا می‌کنند  با حال این مراکز با چالش‌هایی از جمله هزینه‌های آب و برق مواجه هستند که امیدواریم با تصویب لایحه پیشنهادی در مجلس این مشکلات برطرف گردد.

صحاف از خیرین شهرستان بناب که با اعتماد به سازمان بهزیستی در مسیر رفع مشکلات مددجویان گام برمی‌دارند  تشکر و قدردانی کرد. ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍

گفتنی است مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان شرقی به منظ ور بررسی مشکلات مراکز توانبخشی و  مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت شهید چمران و خانه مهر کودکان بد سرپرست  شهرستان بناب سفر کرد.

