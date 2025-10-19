باشگاه خبرنگاران جوان - ملی‌پوشان کشورمان در دو رده جوانان و بزرگسالان در این رویداد مهم جهانی شرکت کردند که در پایان ایران با کسب ۲ نشان طلا،۳ نقره و ۲ برنز در رده سنی بزرگسالان در جایگاه ششم جهان قرار گرفت.

کشور‌های چین، نیجریه، مصر، قزاقستان و برزیل نیز به ترتیب در جایگاه‌های اول تا پنجم قرار گرفتند.

مدال‌آوران:

احمد امین‌زاده در دسته به اضافه ۱۰۷ کیلوگرم با رکورد ۲۶۰ کیلوگرم عنوان قهرمانی و مدال طلا

علی‌اکبر غریب شاهی در دسته ۱۰۷ کیلوگرم با رکورد ۲۵۵ کیلوگرم عنوان قهرمانی و مدال طلا

روح‌الله رستمی در دسته ۸۸ کیلوگرم با رکورد ۲۴۳ کیلوگرم عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره

محسن بختیار در دسته ۵۶ کیلوگرم با رکورد ۲۰۱ کیلوگرم عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره

امیر جعفری در دسته ۷۲ کیلوگرم با رکورد ۲۰۲ کیلوگرم عنوان چهارم و با مجموع رکورد ۵۸۱ کیلوگرم عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره

علی‌اصغر ابارقی در دسته ۹۷ کیلوگرم با رکورد ۲۲۰ کیلوگرم مقام سوم و مدال برنز

نیکو روزبهانی در دسته ۸۶ کیلوگرم با رکورد ۱۵۲ کیلوگرم مقام سوم و مدال برنز

سایر نتایج:

علیرضا ایزدی در دسته ۵۹ کیلوگرم با رکورد ۱۷۳ کیلوگرم عنوان هشتم

مهدیه محمدیان در دسته ۵۵ کیلوگرم با رکورد ۸۰ کیلوگرم عنوان پنجم گروه C

سعید اسکندرزاده در دسته ۸۸ کیلوگرم با رکورد ۱۸۲ کیلوگرم عنوان دوم گروه C

زهرا آقایی در دسته ۷۳ کیلوگرم با رکورد ۱۳۴ کیلوگرم عنوان چهارم

حسن پاشاپور در دسته ۵۴ کیلوگرم با رکورد ۱۶۲ کیلوگرم عنوان دوم گروه C

فاطمه انصاری در دسته ۶۷ کیلوگرم با رکورد ۹۶ کیلوگرم عنوان دوم گروه C

مبین محمدی در دسته ۹۷ کیلوگرم با رکورد ۲۱۷ کیلوگرم عنوان ششم

سمانه هدی آقاقلعه در دسته ۸۶ کیلوگرم با رکورد ۱۰۸ کیلوگرم عنوان اول گروه C

حدیث بیت‌اللهی در دسته ۸۶ کیلوگرم با رکورد ۱۰۵ کیلوگرم عنوان چهارم گروه C

مهدی صیادی در دسته به اضافه ۱۰۷ کیلوگرم با رکورد ۲۳۷ کیلوگرم عنوان ششم

همچنین پیش از برگزاری رویداد رده سنی بزرگسالان، ملی‌پوشان کشورمان در رده جوانان به مصاف حریفان رفتند و توانستند با کسب ۹ نشان طلا و یک نقره در جایگاه چهارم جهان قرار گیرند.

نتایج بدست آمده در بخش جوانان نیز به شرح زیر است:

عطیه سادات حسینی در وزن ۶۱ کیلوگرم ۲ مدال طلا

مانی سعیدی در وزن ۸۸ کیلوگرم یک مدال طلا

حسن محمدحسین‌پور در وزن ۸۰ کیلوگرم یک مدال طلا و یک مدال نقره

رضا عنایت الهی در وزن ۹۷ کیلوگرم ٢ مدال طلا

امیرعلی اسحاق‌نیا در وزن به اضافه ١٠٧ کیلوگرم ٢ مدال طلا

همچنین امیرعلی رشیدی مهر در دسته ۴۹ کیلوگرم جایگاه چهارم و محمد کریم‌نیا در دسته ۶۵ کیلوگرم جایگاه پنجم جهان را از آن خود کردند.

نمایندگان جوان کشورمان با کسب این مدال‌ها در جایگاه چهارم ایستادند و تیم‌های ازبکستان، مصر و ارمنستان نیز به ترتیب در رده سنی جوانان در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

مسابقات بخش جوانان طی روز‌های ۱۷ و ۱۸ مهر ماه و مسابقات بخش بزرگسالان طی روز‌های ۱۹ تا ۲۶ مهر ماه برگزار شد.

در بخش بزرگسالان ۵۴۲ ورزشکار از ۷۱ کشور جهان و در بخش جوانان نیز ۱۲۴ ورزشکار از ۲۸ کشور جهان حضور داشتند.