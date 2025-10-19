ارتش اسرائیل با نصب بلوک‌های بتنی و تابلو‌های زردرنگ، مرز‌های منطقه تحت کنترل نظامی خود در غزه را مشخص کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش اسرائیل به تازگی فرآیند نشانه‌گذاری میدانی را برای تعیین مرز‌های عقب‌نشینی خود در چارچوب مرحله اول طرح آتش‌بس غزه آغاز کرده است. این مرز که به «خط زرد» معروف است، با استفاده از بلوک‌های بتنی رنگ‌آمیزی شده و تابلو‌های فلزی به رنگ زرد در حال مشخص‌شدن است.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که یسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، روز جمعه دستور رسمی برای نصب این نشانه‌ها به منظور تعیین قلمرو تحت کنترل نظامی اسرائیل در نوار غزه صادر کرد. کاتس با اشاره به کارکرد هشداردهنده این علائم، تأکید کرد که هرگونه تلاش برای عبور از این خط با واکنش تیراندازی مواجه خواهد شد.

با این حال، در عمل نیرو‌های زمینی ارتش اسرائیل کنترل کامل بر این منطقه اعمال نخواهند کرد، چرا که بخش عمده‌ای از نیرو‌ها در مراکز نظامی نزدیک به مرز اسرائیل مستقر شده‌اند. برآورد‌ها نشان می‌دهد منطقه تحت کنترل اسرائیل پس از ترسیم خط زرد، ۵۳ درصد از کل مساحت نوار غزه را در بر می‌گیرد که نسبت به دیگر مناطق این نوار، از تراکم جمعیتی بسیار کمتری برخوردار است.

منبع: اسکای نیوز عربی

